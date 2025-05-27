Montée en Ligue 2 : Découvrez les six équipes qui franchissent le cap cette saison

La saison de football 2025-2026 promet d’être passionnante avec l’arrivée de six nouvelles équipes en Ligue 2. Ces clubs, ayant démontré leur valeur et leur talent lors de la précédente saison, franchissent un cap important dans leur parcours sportif. Qui sont ces équipes qui ont réussi à se hisser au rang supérieur ? Quels ont été leurs parcours pour atteindre ce niveau de compétition ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

Préparez-vous à vivre une nouvelle saison riche en rebondissements et en surprises !

Clôture de la Ligue 3 : Six clubs accèdent à la Ligue 2

La saison de la Ligue 3, également connue sous le nom d’Inter-Régions, a pris fin, révélant les six équipes qui monteront en Ligue 2. Parmi ces clubs promus, deux ont déjà goûté aux joies de l’élite du football. Le MO Bejaia, mené par Mustapha Biskri, a dominé le groupe Centre-Est, tandis que la JS Tixraine a remporté le groupe Centre-Ouest.

Le WA Tlemcen et le NRB Beni Oualbane ont respectivement triomphé dans les groupes Ouest et Est. Dans le Sud-Ouest, le CRB Adrar s’est imposé sans conteste. Enfin, le NRB Touggourt a terminé en tête du groupe Sud-Est, malgré une situation encore floue.

Performances des clubs dans chaque groupe : une analyse détaillée

Le MO Bejaia a brillé dans le groupe Centre-Est, surpassant la JS Boumerdes de huit points et s’imposant face à la JSM Bejaia. Dans le groupe Centre-Ouest, la JS Tixraine a su tirer son épingle du jeu, devançant le CR Zaouia au nombre de buts marqués. Le WA Tlemcen a quant à lui dominé le groupe Ouest, reléguant l’USM Bel Abbes à la deuxième place.

Le NRB Beni Oualbane, originaire de Skikda, a fait une entrée remarquée en remportant le groupe Est. Le CRB Adrar a écrasé ses adversaires dans le groupe Sud-Ouest, ne concédant aucune défaite et distançant son plus proche rival de 26 points. Enfin, dans le groupe Sud-Est, le NRB Touggourt a terminé en tête malgré une situation incertaine.

Le rôle des entraîneurs dans la promotion des clubs

Mustapha Biskri, à la tête du MO Bejaia, a joué un rôle crucial dans le succès de son équipe en Ligue 3. Sa stratégie et sa gestion ont permis au club de dominer le groupe Centre-Est. Les autres entraîneurs n’ont pas été en reste. Leur contribution a été déterminante pour la montée de leurs clubs respectifs en Ligue 2.

Que ce soit la JS Tixraine, le WA Tlemcen, le NRB Beni Oualbane, le CRB Adrar ou le NRB Touggourt, tous ont bénéficié de l’expertise et du savoir-faire de leurs entraîneurs pour se hisser à un niveau supérieur.