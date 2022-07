Mosquée de Paris : voici l’heure exacte de la prière pour l’Aïd al-Adha

La célébration de l’Aïd al-Adha 2022 en France commence ce samedi 09 juillet 2022. La fête du sacrifice est un événement majeur pour toutes les familles musulmanes du monde. L’Aïd al-Adha est une tradition religieuse qui tire sa source de l’histoire d’Ibrahim qui a accepté de sacrifier son fils Ismaël sur l’ordre de Dieu. Mais au dernier moment, Dieu envoya l’archange Gabriel ou Jibrīl pour arrêter Ibrahim et pour lui ordonner de sacrifier un mouton à la place de l’enfant. Et c’est en mémoire de cette dévotion d’Ibrahim à Dieu que les musulmans ont décidé de sacrifier un animal, plus précisément un mouton.

Que savoir sur la célébration de l’Aïd al-Adha 2022 ?

La fête du sacrifice se déroulera durant 4 jours, du 09 juillet au 13 juillet 2022. Selon la tradition, le sacrifice qui commémorera la foi et le dévouement d’Ibrahim envers Dieu aura lieu le 3e jour avant le coucher du soleil. Il importe de mentionner que c’est ce sacrifice qui symbolise l’Aïd al-Adha et constitue à cet effet l’événement majeur de cette fête. Cependant, comme chaque année, des règles et dispositifs sont institués dans le cadre de l’organisation de l’Aïd al-Adha.

En ce qui concerne la France, des dispositions gouvernementales relatives à la préparation et à la réalisation de la fête du sacrifice ont été instaurées. Cela a été faite dans le but d’assurer le bon déroulement de l’événement sans nuire à autrui. Effectivement, les musulmans sont appelés à respecter ses règlements, comme l’interdiction de charroyer ou transporter les bovins et moutons en dehors des abattoirs agréés par l’Etat.

Le lieu et l’heure de la prière pour l’Aïd al-Adha en France

La coutume musulmane veut que les fidèles fassent la prière pour l’Aïd avant de sacrifier l’animal. En effet, cette prière est aussi importante que le sacrifice lui-même.

Le 9 juillet 2022, la Grande Mosquée de Paris célébrait #EidAlAdha avec la prière suivie du thé de la fraternité, auquel se sont joints la maire de Paris, la maire du 5e arrondissement de Paris et plusieurs ambassadeurs en France :https://t.co/76HqEdaE5fhttps://t.co/DYtLxemZKU pic.twitter.com/McJterEieb — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) July 10, 2022

Pour cette année 2022, les musulmans résidant en France pourront accomplir la prière l’Aïd El-Kébir dans la Grande Mosquée de Paris. Deux prières sont au programme ; la première est censée commencer à 07h30 et la seconde à 08h15. La Grande Mosquée de Paris recommande aux musulmans qui souhaitent se joindre à la prière de porter un masque et d’utiliser du gel hydroalcoolique.