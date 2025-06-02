Mostaganem : débarquement imminent d’un bateau espagnol, une cargaison de moutons à bord

Un événement d’importance se profile à l’horizon pour la ville portuaire de Mostaganem, en Algérie. Un navire espagnol est sur le point d’y accoster, avec une cargaison un peu particulière : des moutons. Cette arrivée imminente suscite déjà de nombreuses interrogations et attentes. Quelle est l’origine de ces animaux ? Pourquoi sont-ils transportés jusqu’à Mostaganem ? Quel impact cette livraison aura-t-elle sur la région ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Restez connectés pour découvrir les dessous de ce débarquement qui promet d’être riche en rebondissements.

Mostaganem accueille un navire espagnol avec près de 9.000 moutons à bord

Le port commercial de Mostaganem a été le théâtre d’un événement marquant ce samedi, avec l’arrivée d’un navire espagnol transportant 8.898 moutons. Cette troisième cargaison, faisant suite aux instructions du Président Abdelmadjid Tebboune pour garantir la disponibilité des moutons de sacrifice en prévision de l’Aïd El-Adha, est une étape importante pour assurer la stabilité du marché national.

Dès l’accostage du navire, les services compétents ont entamé les procédures de déchargement et d’inspection sanitaire, confirmant ainsi la conformité de la cargaison aux normes sanitaires et vétérinaires en vigueur.

Les mesures présidentielles pour garantir la disponibilité des moutons de sacrifice

En réponse aux directives du Président Abdelmadjid Tebboune, l’importation de moutons s’intensifie à l’approche de l’Aïd El-Adha. Cette initiative vise à assurer une offre suffisante de moutons de sacrifice et à maintenir la stabilité du marché national. Le navire espagnol, qui a récemment débarqué à Mostaganem avec près de 9.000 moutons à bord, est le troisième de ce type.

Les autorités compétentes ont immédiatement procédé au déchargement et à l’inspection sanitaire de la cargaison, confirmant sa conformité aux normes sanitaires et vétérinaires en vigueur. Ces mesures rigoureuses garantissent la salubrité et la qualité du cheptel avant sa distribution.

Procédures de déchargement et conformité sanitaire de la cargaison

Dès l’arrivée du navire au port de Mostaganem, les équipes vétérinaires et de contrôle ont entamé les procédures de déchargement et d’inspection sanitaire. La cargaison a été jugée conforme aux normes sanitaires et vétérinaires en vigueur, garantissant ainsi la salubrité et la qualité des moutons avant leur distribution.

Il est à noter que la wilaya de Mostaganem avait déjà reçu deux précédentes cargaisons de moutons en provenance d’Espagne, respectivement de 7.800 et 6.750 têtes, contribuant ainsi à la stabilité du marché national.