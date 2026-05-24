Mostaganem voit naître sept nouvelles usines, un souffle d’espoir pour l’économie locale

Le 23 mai 2025, Mostaganem a célébré l’inauguration de sept nouvelles unités industrielles dans les zones d’El Bordjia 1 et 2.

Cette initiative, supervisée par le wali Ahmed Boudouh, vise à dynamiser l’économie locale et à stimuler l’investissement productif, renforçant ainsi l’attractivité de la région.

Inauguration de nouvelles usines à Mostaganem

Le 23 mai, Mostaganem a célébré l’inauguration de sept nouvelles unités industrielles sous la supervision du wali Ahmed Boudouh et du directeur général de l’AAPI, Omar Rekkache.

Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la dynamique économique locale.

Ces nouvelles usines s’inscrivent dans une initiative visant à promouvoir l’investissement productif dans la région.

Elles sont conçues pour attirer des projets structurants, générer une dynamique économique locale et contribuer au renforcement de l’économie nationale.

Revitalisation des zones industrielles d’El Bordjia

La revitalisation des zones industrielles d’El Bordjia 1 et 2 a été marquée par l’attribution de 29 lots fonciers sur environ 180 hectares, attirant des investissements déclarés de près de 200 milliards de dinars algériens.

Ces initiatives ont permis la création de plus de 6.200 emplois directs, renforçant ainsi l’attractivité de la région.

Le projet intégré du groupe Faderco, comprenant des unités de transformation du papier et de fabrication de ses dérivés, a joué un rôle clé.

Ce projet, avec un investissement de 30 milliards de dinars, devrait générer 1.200 emplois directs et 3.600 emplois indirects, dynamisant l’économie locale.

Projets industriels en cours à El Bordjia

Les zones industrielles d’El Bordjia accueillent des projets ambitieux, notamment les unités de Faderco pour la transformation du papier et la fabrication de dérivés.

Le projet Talas, avec ses unités de production de carton et de papier « kraft », promet de créer entre 500 et 600 emplois directs.

D’autres initiatives incluent la production et le stockage de semences de pomme de terre et la fabrication d’huile alimentaire.

Les infrastructures d’accompagnement, telles que les stations de pompage et le transformateur électrique haute tension, sont opérationnelles, marquant l’achèvement des travaux d’aménagement des deux zones industrielles.