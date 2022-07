Mouh Milano : un nouveau record de la vidéo la plus visualisé sur YouTube en Algérie (Vidéo)

Connu de tous et toujours si phénoménal, Mouh Milano vient de battre le record algérien, après un an et demi du lancement de son tube. L’un des chanteurs les plus écoutés en Algérie vient de franchir les 400 millions de vues sur YouTube. Passons en détail cette nouvelle prouesse de Mouh Milano.

Mouh Milano : au top de sa gloire !

Ces dernières années, Mouh Milano, le jeune artiste est au sommet de la vague dans le monde musical, en Algérie et au niveau mondial. Auteur, compositeur et interprète, il acquiert une notoriété internationale sur la scène musicale, surtout sur YouTube. Le jeune algérien accumule plus de 3 millions d’abonnés sur la plateforme.

Avec son tube phénoménal, « Machafouhach » vient de frôler les 400 millions de vues sur le site musical le plus visité au monde. Grâce à la facilité de diffusion et de distribution sur YouTube, Mouh Milano ne jure que sur le partage gratuit de la plateforme. C’est pour cela qu’il n’hésite pas à publier toutes ses œuvres pour ses abonnés.

Depuis la sortie de ces célèbres morceaux en novembre 2020, l’artiste algérien a conquis le public et tous les Algériens répètent en boucle sa chanson. Il détient le record de vues sur YouTube en 2 ans.

La star de la musique urbaine est reconnaissante

Très adulé par les jeunes et les adultes en Algérie et en Tunisie, le jeune artiste de trente ans est au summum de sa carrière. Pour son succès, il n’a pas oublié ses fans et ses admiratrices. Suite à ce nouveau record, toujours aussi phénoménal, Mouh Milano a tenu à remercier son public via Facebook.

400 million: MOUH MILANO – Machafouhach (Official Music Video) – موح ميلانو- ماشافو.. https://t.co/i73apbeSIA — YouTube Milestones (@YTMilestones) July 17, 2022