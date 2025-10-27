Mouloudia arrache sa qualification en Ligue des Champions de la CAF, un parcours semé d'embûches.

Le Mouloudia d’Alger a décroché sa place pour la phase de poule de la Champions League, malgré un match retour difficile contre la Colombe Sportive du Cameroun.

Dans un stade Ali la Pointe vide, les deux équipes ont livré une partie hachée, marquée par des accrochages et peu de possession. Le tirage au sort attendu le 3 novembre déterminera les prochains adversaires du MCA.

Un match nul qui vaut de l’or : la qualification du Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia d’Alger a décroché sa place pour la phase de poule de la Champions League, non sans peine.

Regarder le match à la télévision sans pouvoir être au stade, c’était frustrant. Le huis-clos a enlevé toute l’ambiance du Mouloudia, mais la qualification reste une fierté. Hamid, 32 ans, supporter du MCA

Le stade Ali la Pointe, déserté en raison d’un huis-clos, a été le théâtre d’un match nul 0-0 contre la Colombe Sportive du Cameroun, un score suffisant pour assurer la qualification mais qui ne rassure pas.



Malgré un match aller conclu sur un nul 1-1 à l’extérieur, le Mouloudia a eu du mal à gérer le match retour.

Une première mi-temps compliquée, marquée par un jeu haché et de nombreuses fautes, a mis en évidence les difficultés rencontrées par l’équipe.

Une partie hachée, des occasions manquées : le récit du match

La première mi-temps a été marquée par un jeu décousu et de multiples fautes commises par les deux équipes.

Les moments les plus palpitants ont été les tentatives sur coup-franc de Naidji et Guendouz, qui ont toutefois échoué à concrétiser.

On sent une bonne discipline défensive, mais offensivement, il manque ce brin de folie qui fait la différence à ce niveau. Farid, 45 ans, ancien joueur du MCA

Le rythme n’a pas changé en seconde mi-temps, avec une multitude d’accrochages et peu de possession ou de contre-attaque.

Le seul véritable frisson est venu à la 76e minute lorsque Ferhat a décoché une frappe repoussée in extremis par le gardien adverse.

Et maintenant ? Les prochains défis du Mouloudia

La fin de la rencontre a vu l’adversaire prendre des risques, cherchant désespérément le but qui lui aurait permis de se qualifier.

Malheureusement pour eux, leur manque de précision les a trahis et le match s’est conclu sur un score nul.

نهاية المباراة 🔚 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄

🎟️ | المولودية تحجز تذكرة العبور لدور المجموعات ✌️

🤝 | مولودية الجزائر 0️⃣ – كولومب سبورتيف 0️⃣

🏆 | مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني

🏟️ | ملعب الشهيد علي عمار « دون جمهور »#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/urMaxiFZ4O — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) October 26, 2025



Le tirage au sort du 3 novembre déterminera les futurs adversaires du MCA en Ligue des Champions de la CAF.

Les attentes sont grandes et les enjeux importants pour le Mouloudia, qui devra faire preuve de plus de maîtrise et d’efficacité pour espérer aller loin dans cette compétition.