Mouloudia fait sensation en renversant Ben Aknoun dans un match de Ligue 1 à couper le souffle

Découvrez le récit palpitant du match de football qui a vu le Mouloudia d’Alger et l’ES Ben Aknoun se disputer la victoire. Entre coups francs, arrêts spectaculaires et buts décisifs dans les dernières minutes, cette rencontre a été riche en rebondissements.

Le Mouloudia, avec une avance confortable au classement, est sur le point de remporter le championnat.

Ben Aknoun ouvre le score, Mouloudia résiste

Dès la 14e minute, Ben Aknoun a pris l’initiative avec un coup franc direct magistral de Chamseddine Lekhal. Ce premier but a donné le ton du match, mais le Mouloudia n’a pas tardé à réagir.

Les tentatives de Naidji pour égaliser ont été stoppées net par Boussouf, qui a réalisé un arrêt spectaculaire. Malgré cette première déconvenue, Mouloudia ne s’est pas laissé abattre et a continué à presser pour marquer.

Remontée spectaculaire du Mouloudia

La 49e minute a marqué un tournant dans le match. Ferhat, avec l’aide précieuse d’Alhassane Bangoura, a réussi à égaliser pour le Mouloudia. Un moment de jeu collectif qui a redonné espoir à l’équipe.

Cependant, l’ESBA n’a pas tardé à reprendre les devants. À la 57e minute, Adil Djabout, bien servi par Charafoui, a inscrit un but au point de penalty. Une reprise d’avantage qui a relancé le suspense de cette rencontre.

Le Mouloudia renverse la situation en fin de match

Alors que le Mouloudia semblait se diriger vers une seconde défaite consécutive, un sursaut d’orgueil a permis à l’équipe de revenir au score. C’est Ferhat qui, dans les arrêts de jeu, a réussi à égaliser grâce à une belle phase de jeu collective (90e+1′).

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Le coup de grâce est venu du gardien Ramdane qui a lancé un ballon aérien récupéré par Saliou Bangoura. Ce dernier(90e+5′). Avec 58 points et onze points d’avance sur la JS Saoura, le Mouloudia est désormais aux portes du titre.