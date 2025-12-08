Mourad Guerbas illumine le Zénith pour Yennayer 2976, un voyage émouvant à travers sa carrière exceptionnelle

Le célèbre chanteur algérien d’expression kabyle, Mourad Guerbas, s’apprête à faire vibrer le Zénith Paris La Villette pour la première fois le 10 janvier 2026.

Ce concert exceptionnel s’inscrit dans le cadre des festivités du Nouvel An berbère, Yennayer 2976. Artiste de scène reconnu, Mourad Guerbas promet une soirée mémorable, riche en émotions et en rythmes endiablés.

Mourad Guerbas, une première au Zénith Paris pour Yennayer 2976

Le 10 janvier 2026 marquera un tournant dans la carrière de Mourad Guerbas. Pour la première fois, ce chanteur algérien d’expression kabyle se produira sur la scène du prestigieux Zénith Paris La Villette. Cet événement très attendu s’inscrit dans le cadre des festivités du Nouvel An berbère, Yennayer 2976.

Après avoir conquis les publics en France, en Algérie et ailleurs avec sa musique mêlant tradition kabyle, rythmes festifs et influences modernes, cette performance représente une étape majeure pour l’artiste. Le concert débutera à 20h, promettant une soirée riche en émotions et en célébrations.

Le parcours musical de Mourad Guerbas

Natif de Tamazirt, dans la région d’Irdjen, Mourad Guerbas a fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 14 ans.

Sa carrière débute véritablement en 2001 avec la sortie de sa première cassette « Ekker a Tuzyinte Anruh », qui pose les bases de son style unique, mêlant musique kabyle traditionnelle et influences modernes.

Son ascension se poursuit avec l’album « Je pense à toi je pense » en 2005, qui lui offre une visibilité accrue auprès de la jeunesse kabyle.

Depuis, il enchante les publics lors de fêtes, galas et concerts en France, en Algérie et au-delà, affirmant sa place d’étoile montante de la musique kabyle.

Un artiste généreux et proche de son public !

Mourad Guerbas est reconnu pour sa générosité et sa proximité avec son public. Son talent pour faire danser comme émouvoir a conquis la diaspora kabyle, notamment en France.

Sa chanson « Tassedda Inou » a particulièrement marqué les esprits, touchant un large public grâce à son mélange de nostalgie, d’émotion et de modernité.

Le soutien de producteurs renommés tels qu’Akfadou Production, Alliche Events, et L’OS Production pour son premier Zénith de Paris témoigne de l’attente de la communauté kabyle et amazighe de France pour ce concert. Un événement qui promet d’être inoubliable.