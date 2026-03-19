Mourad Oudjit fait un retour triomphant dans « Kiya » et explore de nouvelles pistes théâtrales

Mourad Oudjit, comédien algérien au parcours artistique exigeant et singulier, fait un retour remarqué à la télévision dans la série Kiya.

Incarnant le personnage de Doss avec une intensité rare, il confirme son talent d’interprète, tout en préparant une nouvelle aventure théâtrale pour 2027.

Parallèlement, il continue de briller sur les planches et au cinéma, affirmant sa passion pour l’art de donner vie aux personnages.

Mourad Oudjit, un retour remarqué dans la série Kiya

Après une pause notable, Mourad Oudjit fait une réapparition impressionnante sur le petit écran algérien avec la série Kiya, sous la direction d’Oussama Kobi.

Il y joue Doss, un personnage qu’il incarne avec une intensité palpable qui ne laisse pas le public indifférent. L’acteur, fidèle à son image, offre une performance puissante et convaincante, où chaque mouvement et chaque expression semblent porter l’essence même du personnage.

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Depuis ses débuts, Mourad Oudjit a toujours suivi sa propre voie artistique. Pour lui, jouer n’est pas simplement une question de présence à l’écran. Il s’agit plutôt de donner vie à un personnage, de lui prêter une voix, une respiration, une vérité.

Cette exigence explique pourquoi ses apparitions sont relativement rares. L’acteur choisit soigneusement ses rôles, privilégiant l’intensité et la profondeur d’un personnage plutôt que la quantité de projets. Avec ce retour marquant à la télévision, Mourad Oudjit rappelle qu’il fait partie de ces acteurs qui ne se contentent pas de jouer : ils incarnent.

Un parcours artistique unique, entre écran et scène

Ce retour à la télévision n’est pas un hasard, mais le fruit d’un parcours long et exigeant. Mourad Oudjit a patiemment construit son expérience aux côtés de réalisateurs et metteurs en scène renommés, en Algérie et à l’étranger.

Ces collaborations ont nourri sa vision du métier et affiné son art de l’interprétation, lui permettant d’habiter pleinement ses personnages.

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Parallèlement à son travail à l’écran, Mourad Oudjit mène une carrière solide au théâtre. Il s’est notamment illustré dans la pièce « Divorce sans mariage », présentée en tournée en France, au Canada et à Tunis.

Cette double présence sur scène et à l’écran témoigne de sa ligne artistique unique, privilégiant l’intensité et la profondeur d’un personnage à la multiplication des projets.

Quels sont les futurs défis de Mourad Oudjit ?

Mourad Oudjit se lance dans un nouveau défi artistique avec le projet théâtral Mûr, écrit par Walid Bouchebah.

Cette création originale, dont la première présentation publique est prévue pour 2027, promet d’interroger les trajectoires humaines et les frontières qui traversent les individus.

Ce projet ambitieux vise à construire un dialogue scénique entre les deux rives de la Méditerranée. Avec cette nouvelle étape, Mourad Oudjit confirme son statut d’interprète singulier, guidé par une exigence rare et une passion pour l’art de donner vie aux personnages.