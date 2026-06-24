Nacima Arhab discute avenir de l’automobile avec le PDG de Fiat Algérie, un échange inspirant

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a récemment rencontré Raoui Beji, PDG de Fiat Algérie, pour discuter du renforcement de la coopération dans la formation spécialisée pour l’industrie automobile.

Cette initiative vise à aligner les compétences locales sur les normes modernes et à soutenir la dynamique industrielle algérienne.

Rencontre stratégique entre Nacima Arhab et Raoui Beji

Nacima Arhab, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, a accueilli Raoui Beji, PDG de Fiat Algérie, pour discuter du renforcement de la coopération dans la formation spécialisée pour les métiers de la construction automobile.

Cette collaboration vise à aligner les compétences des ressources humaines avec la dynamique industrielle croissante de l’Algérie.

Les discussions ont porté sur l’élaboration de programmes de formation innovants, adaptés aux normes modernes, pour former une main-d’œuvre qualifiée.

L’objectif est de soutenir le développement de l’industrie mécanique nationale et d’améliorer sa compétitivité sur le marché international.

Initiatives pour une formation innovante dans l’industrie automobile

Les initiatives annoncées incluent le développement de programmes de formation innovants, conformes aux normes modernes, pour former une main-d’œuvre qualifiée.

Ces programmes visent à soutenir le développement de l’industrie mécanique nationale et à renforcer sa compétitivité sur le marché international.

Un accent particulier a été mis sur la coopération entre les centres de formation professionnelle et les entreprises industrielles.

Cette collaboration vise à adapter la formation aux besoins du marché du travail, en créant des spécialités pointues pour répondre aux exigences des petites et moyennes entreprises dans le secteur automobile.

Un partenariat stratégique pour l’avenir de l’industrie automobile

Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coordination pour établir un partenariat stratégique entre le secteur de la formation professionnelle et Fiat Algérie.

L’objectif est de créer un système de formation intégré qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie automobile, y compris le réseau national de sous-traitance.

Ce partenariat vise à développer des spécialités pointues pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises.

En fin de compte, cette collaboration servira à renforcer l’industrie nationale de la construction automobile, en améliorant la compétitivité et l’innovation sur le marché.