Naftal alerte sur une arnaque en ligne qui se fait passer pour elle et vend des pneus

Naftal alerte sur une fraude en ligne impliquant une fausse plateforme usurpant son identité pour la vente de pneumatiques.

Les paiements anticipés sont à éviter, et la vigilance est de mise pour protéger ses informations personnelles. Seule la plateforme e-mahata.naftal.dz est légitime pour ces transactions.

Naftal face à l’usurpation d’identité

Naftal a récemment découvert une plateforme numérique frauduleuse qui usurpe son identité pour vendre et réserver des pneumatiques.

🛑 شركة « #نفطال » الجزائرية تحذر ‼️ 🛑 نفطال: تم رصد على مواقع التواصل الاجتماعي منصة رقمية احتيالية تدّعي بيع أو حجز العجلات المطاطية باسم نفطال مع طلب تحويلات مالية أو معلومات شخصية. 🛑نفطال : المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة من طرف الشركة هي:https://t.co/UsiaqpwuA9 🛑نفطال:… pic.twitter.com/7BiHqGwRKA — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 24, 2026



Cette plateforme trompe les consommateurs en leur demandant des paiements anticipés ou des informations personnelles, prétendant être affiliée à Naftal.

Cette alerte de fraude est cruciale pour protéger les clients de Naftal. La société rappelle que les paiements ne se font jamais à l’avance, mais uniquement lors du retrait des pneus dans ses centres. Naftal encourage les citoyens à rester vigilants et à vérifier les informations via les canaux officiels.

Comment reconnaître la vraie plateforme Naftal ?

La seule plateforme officielle pour la réservation de pneumatiques chez Naftal est e-mahata.naftal.dz.

Cette plateforme garantit des transactions sécurisées, où les paiements ne sont jamais effectués à l’avance.

Les clients doivent régler leurs achats uniquement lors du retrait des pneus dans les centres Naftal, en utilisant une carte CIB ou Edahabia.

Il est essentiel de connaître ces modalités pour éviter les arnaques. Naftal exhorte les utilisateurs à ne pas interagir avec des liens suspects et à toujours vérifier les informations via les canaux officiels pour se protéger contre les fraudes.

Restez vigilants face aux arnaques en ligne

Pour éviter les arnaques en ligne, il est crucial de ne pas interagir avec des liens ou pages de source inconnue.

Vérifiez toujours les informations via les canaux officiels de Naftal et signalez toute page suspecte par les voies dédiées ou en contactant leur centre d’appels au 3305.

Naftal se réserve le droit d’engager des procédures judiciaires contre toute exploitation frauduleuse de son nom ou de sa marque.

Cette démarche souligne leur engagement à protéger leur réputation et à garantir la sécurité de leurs clients. Restez prudents et informés pour éviter les pièges.