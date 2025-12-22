Naftal et ses stations-service font un bond dans le futur avec 59 millions de transactions électroniques depuis 2017

Découvrez les avancées majeures du secteur des hydrocarbures et des mines en Algérie, sous l’impulsion de Mohamed Arkab.

400 Millions d’arbustes Le programme environnemental engagé couvre des centaines de millions d’arbustes plantés sur une superficie exceptionnelle, illustrant l’ampleur des actions menées.

Entre transformation numérique, valorisation des déchets minéraux, protection de l’environnement et modernisation des activités minières, le ministre d’Etat ne ménage pas ses efforts pour faire évoluer son secteur.

Naftal et la révolution numérique : 59 millions de transactions électroniques depuis 2017

Le secteur des hydrocarbures et des mines en Algérie a connu une transformation numérique significative, avec un accent particulier sur le développement des paiements électroniques.

Cette initiative a été mise en œuvre par Naftal, la principale entreprise d’hydrocarbures du pays. Depuis janvier 2017, les stations-service de Naftal ont enregistré plus de 59 millions de transactions électroniques.

Ces opérations représentent une valeur totale de 105 milliards de DA. Ce changement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour faciliter l’accès aux services et améliorer la qualité de vie grâce à l’utilisation de technologies modernes.

Quels outils pour faciliter les transactions et améliorer le service client ?

L’adoption généralisée de la carte Naftal Card, de la carte interbancaire « CIB » et de la carte « Edahabia » dans les stations-service a grandement contribué à cette transformation numérique. Ces cartes ont permis d’effectuer des transactions en toute simplicité, offrant ainsi une meilleure expérience aux clients.

Par ailleurs, l’application « Naftal Khadamat » a été lancée pour gérer les réclamations des clients. De plus, la plateforme numérique « Tassareeh » a été mise en place pour le traitement et la numérisation des demandes d’acquisition, d’importation et d’exportation de matières sensibles.

Ces initiatives témoignent de l’engagement du secteur à améliorer continuellement son service client grâce à l’utilisation de technologies innovantes.

Comment le secteur des hydrocarbures contribue-t-il à la protection de l’environnement ?

Le secteur des hydrocarbures s’engage activement dans la protection de l’environnement et la réduction de l’empreinte carbone.

Un exemple notable est le projet de plantation de plus de 400 millions d’arbustes initié par Sonatrach, couvrant une superficie de 520.000 hectares. Parallèlement, des efforts sont déployés pour minimiser le volume de gaz torché.

Travailler dans ce secteur, c’est sentir que notre activité a un impact réel, à la fois économique et environnemental. Les projets lancés ces dernières années ont redonné une vraie dynamique. Aïcha, 36 ans, cadre dans le secteur énergétique

De plus, l’intensification des projets de recyclage des huiles usagées et la production de biocarburants témoignent de cet engagement environnemental.

Les projets de dessalement de l’eau de mer sont également cruciaux. Enfin, le secteur emploie près de 200.000 travailleurs cette année, soulignant son rôle économique significatif.