Naftal met la pression sur les transporteurs pour relancer le ravitaillement, des contrats menacés d’annulation

mis à jour

Naftal met la pression sur les transporteurs pour relancer le ravitaillement, des contrats menacés d'annulation

Face à la grève des transporteurs de carburants et de gaz pétrolier liquéfié (GPL), Naftal, la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, exige une reprise immédiate du ravitaillement et de la distribution.

Cette situation survient dans un contexte de hausse des prix des carburants et de révision du code de la route, malgré les promesses d’amélioration du gouvernement.

Naftal exige la reprise immédiate du ravitaillement : quels enjeux ?

La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, Naftal, a récemment exigé que les transporteurs de carburants et de gaz pétrolier liquéfié (GPL) reprennent sans délai le ravitaillement et la distribution.


Cette demande intervient suite à un arrêt observé depuis fin décembre 2025, considéré par Naftal comme une violation des obligations contractuelles.

L’entreprise publique a averti que tout refus pourrait entraîner la résiliation des contrats et des poursuites judiciaires.

Cette situation perturbe sa mission de service public, soulignant l’importance cruciale de la reprise immédiate du ravitaillement pour Naftal.

Des contrats menacés d’annulation : quelles conséquences pour les transporteurs ?

Les transporteurs qui persistent à refuser la reprise du ravitaillement s’exposent à des conséquences juridiques et contractuelles sévères.

Naftal a clairement indiqué que cette attitude pourrait conduire à la résiliation de leurs contrats, une mesure qui pourrait avoir un impact financier significatif sur ces entreprises.

A lire aussi :  La JSK met fin à sa mauvaise série en Ligue 1, un revirement de situation captivant en vidéo

De plus, Naftal n’écarte pas l’idée d’engager des poursuites judiciaires contre ces transporteurs. L’arrêt du ravitaillement depuis le 31 décembre 2025 est perçu comme un manquement aux obligations contractuelles, ce qui pourrait justifier de telles actions en justice.

Grève dans le secteur du transport : quel impact sur la situation actuelle ?

Cette grève, déclenchée par les transporteurs de voyageurs et de marchandises, est une réaction à l’augmentation des prix des carburants et aux nouvelles dispositions du code de la route.


Ces facteurs ont perturbé la distribution des produits pétroliers, mettant en lumière la fragilité de la chaîne d’approvisionnement.

Malgré les promesses du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports d’améliorer le projet de loi relatif au code de la route et de revoir les tarifs de transport, la grève se poursuit, exacerbant les tensions existantes et aggravant la situation actuelle.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.