Naftal prépare une plateforme numérique pour simplifier l’achat de pneus en Algérie

Naftal innove avec une nouvelle plateforme numérique dédiée aux pneumatiques, visant à moderniser ses services et à lutter contre la spéculation.

Cette initiative promet de transformer l’acquisition de pneumatiques en Algérie, en renforçant la transparence et la confiance des consommateurs grâce à un suivi optimisé des demandes.

Naftal révolutionne l’achat de pneus en Algérie

Naftal s’apprête à transformer l’achat de pneumatiques en Algérie grâce à une nouvelle plateforme numérique. Cette plateforme permettra l’enregistrement des demandes de pneus, rendant le processus d’acquisition plus fluide, organisé et transparent. L’objectif est de lutter contre la spéculation et de moderniser les services de Naftal.

En facilitant le suivi des demandes, cette initiative vise à répondre rapidement aux besoins des consommateurs. Naftal s’engage à garantir la disponibilité des pneus de qualité à des prix compétitifs, renforçant ainsi la confiance des clients et la sécurité routière.

Renforcement de la confiance des consommateurs

Naftal met en place des mesures pour améliorer le suivi des demandes via sa nouvelle plateforme numérique, permettant ainsi de répondre efficacement aux préoccupations des citoyens. Cette approche vise à garantir une réponse rapide et adaptée, renforçant la confiance des consommateurs dans les services de l’entreprise.

En parallèle, Naftal mobilise ses ressources humaines et logistiques pour satisfaire le marché national en pneumatiques. En proposant des pneus de qualité à des prix compétitifs, l’entreprise s’engage à améliorer la sécurité routière tout en répondant aux attentes des consommateurs algériens.

Une coopération prometteuse avec l’APOCE

Lors de la rencontre entre Djamel Cherdoud, PDG de Naftal, et Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, les deux parties ont souligné l’importance de garantir la disponibilité des pneumatiques sur le marché national. Naftal a été reconnue comme un partenaire fiable, et l’accent a été mis sur l’amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution.

La communication avec le public est cruciale pour éclairer sur le processus d’approvisionnement. Les consommateurs sont encouragés à signaler toute pratique suspecte afin de prévenir la spéculation et d’assurer la qualité des pneumatiques disponibles.