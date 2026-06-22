Naftal se prépare à importer 3,5 millions de pneus, un défi logistique inédit en perspective

Naftal se prépare à transformer le marché national des pneus avec un ambitieux appel d’offres pour l’importation de 3,5 millions d’unités.

En visant l’autosuffisance d’ici septembre prochain, l’entreprise modernise ses services et renforce ses infrastructures, tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi.

Naftal lance un appel d’offres pour l’importation de pneus

Naftal prévoit de lancer un appel d’offres pour importer 3,5 millions de pneus, une initiative essentielle pour répondre aux besoins du marché national.

Cette démarche vise à garantir une disponibilité suffisante de pneus de haute qualité à des prix compétitifs, contribuant ainsi à l’autosuffisance du pays. Les pneus importés couvriront divers types de véhicules, notamment les voitures de tourisme.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de Naftal pour moderniser ses services et optimiser la distribution.

En renforçant ses capacités logistiques et en améliorant la qualité des services, l’entreprise espère soutenir le développement local et créer des emplois.

Stratégies pour atteindre l’autosuffisance en pneus

Naftal a déjà importé 700 000 pneus pour véhicules de tourisme au cours des cinq derniers mois, dont 500 000 ont été distribués via son réseau national de plus de 2 000 points de vente.

Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large visant à atteindre l’autosuffisance en pneus d’ici septembre prochain.

En parallèle, Naftal utilise une plateforme numérique pour faciliter l’achat de pneus de la marque Continental, optimisant ainsi la distribution et modernisant ses services.

Ces efforts visent également à renforcer les capacités logistiques et à soutenir le développement local.

Renforcement logistique : un défi de taille

Naftal s’engage dans des projets d’infrastructure ambitieux pour renforcer ses capacités logistiques.

À Naâma, une nouvelle station-service est en cours de construction, avec une capacité de stockage de 230 m³ de produits pétroliers, créant ainsi 24 emplois permanents.

À Mécheria, un hall d’exposition et de vente d’huiles moteur et de pneus est en développement, renforçant l’offre locale.

À Aïn-Sefra, Naftal améliore ses installations de stockage de bitume, avec une capacité totale de 206 tonnes.

Ces projets visent à améliorer la qualité des services, stimuler le développement régional et générer de nouvelles opportunités d’emploi.