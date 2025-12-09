Nafti accueille la figure de proue de l’UA pour les droits des femmes et la paix, un rendez-vous sous le signe de la sécurité

Lors du 6e Forum africain sur les femmes, la paix et la sécurité à Tunis, le ministre des Affaires étrangères tunisien, Mohamed Ali Nafti, a rencontré la Représentante spéciale de l’Union africaine pour les femmes, Liberata Mula-Mula.

Cette rencontre souligne l’engagement de la Tunisie envers l’Afrique et son désir d’intensifier les relations avec les pays africains, tout en soutenant les droits des femmes et leur rôle dans la paix et le développement.

Rencontre historique entre Nafti et la représentante spéciale de l’UA

Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Mohamed Ali Nafti, a eu une rencontre significative avec Liberata Mula-Mula, la Représentante spéciale de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

Cette réunion s’est déroulée en marge de la 6e édition du Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité, organisé à Tunis.

Nafti a profité de cette occasion pour souligner l’importance que la Tunisie accorde à son ancrage africain dans sa politique extérieure.

Il a également exprimé son soutien au renforcement des liens d’amitié et de coopération avec les pays africains, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Quel rôle pour la Tunisie dans la politique africaine ?

La Tunisie, sous l’impulsion de son président Kaïs Saïed, a déclaré 2025 comme « Année du renforcement de l’action multilatérale et de la coopération avec le système des Nations unies ».

Voir la Tunisie renforcer ses liens avec les pays africains tout en mettant en avant le rôle des femmes est un signal fort. Ce type d’initiative donne de la visibilité aux efforts menés sur le terrain. Amel, 42 ans, consultante en diplomatie africaine

Cette initiative vise à soutenir la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui promeut les droits des femmes et leur rôle dans la paix, la sécurité et le développement.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de la Tunisie de renforcer ses relations avec les pays africains, affirmant ainsi son ancrage africain dans sa politique extérieure. Le forum organisé à Tunis témoigne de cette ambition.

La Tunisie, un modèle pour les droits des femmes et la paix ?

Liberata Mula-Mula, Représentante spéciale de l’Union africaine, a exprimé sa gratitude envers la Tunisie pour son engagement dans l’organisation du forum.

Elle a salué l’expérience tunisienne en matière de promotion des droits des femmes et de leur autonomisation.

La tenue du forum en Tunisie, hors du siège de l’Union africaine, témoigne de la confiance accordée par l’UA à la Tunisie. Cela souligne le rôle significatif que joue le pays aux niveaux national, régional et international.