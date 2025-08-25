Nafti en dialogue avec les Tunisiens à Djeddah : une rencontre clé lors de l’assemblée de l’OCI

Lors de la récente assemblée de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) à Djeddah, une rencontre a particulièrement retenu l’attention. En effet, Nafti, figure politique tunisienne, a engagé un dialogue avec ses compatriotes résidant en Arabie Saoudite.

Cette interaction, loin d’être anodine, s’inscrit dans un contexte de renforcement des liens entre la Tunisie et les autres pays membres de l’OCI.

Cet article se propose de revenir sur cet échange clé et d’en analyser les implications pour l’avenir des relations tuniso-saoudiennes.

Nafti en Arabie Saoudite pour la réunion de l’OCI et rencontre avec la communauté tunisienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est rendu en Arabie saoudite le 24 août 2025.

Cette visite avait pour objectif principal sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue le lendemain à Djeddah.

En marge de cet événement, Nafti a profité de son séjour pour rencontrer des membres de la communauté tunisienne résidant dans la ville, soulignant l’importance de leur rôle dans le renforcement des liens entre les deux nations.

Échanges fructueux entre Nafti et la communauté tunisienne de Djeddah

Dans le cadre de sa visite, Mohamed Ali Nafti a tenu une réunion avec les Tunisiens résidant à Djeddah. Il a mis en avant l’importance des Tunisiens de l’étranger dans les programmes du ministère, conformément aux directives du président Kaïs Saïed.

Le ministre a exprimé la détermination du gouvernement à améliorer leurs conditions de vie à l’étranger, à défendre leurs droits et à renforcer les services consulaires.

Cette rencontre a également été marquée par un échange interactif où les membres de la communauté ont pu partager leurs préoccupations et proposer des améliorations pour les services consulaires.

Nafti propose de nouveaux mécanismes pour améliorer les services consulaires

En réponse aux préoccupations et suggestions des Tunisiens résidant à Djeddah, Mohamed Ali Nafti a souligné la nécessité d’innover dans les méthodes de travail. Il a insisté sur l’importance de rehausser la qualité des services consulaires offerts aux Tunisiens en Arabie saoudite.

Le ministre a également réaffirmé son engagement à intensifier les efforts pour faciliter leur intégration et promouvoir leur bien-être.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement tunisien de renforcer les liens avec ses citoyens à l’étranger et de garantir la défense de leurs droits.