Naidji, l'homme du match, offre au MCA son cinquième trophée en Supercoupe avec un but mémorable

Le MC Alger a décroché son cinquième titre de la Supercoupe d’Algérie en s’imposant face à l’USM Alger lors d’un match disputé au stade Nelson Mandela de Baraki.

Une rencontre équilibrée, marquée par le but décisif de Zakaria Naïdji à la 74e minute, qui a permis aux Vert et Rouge de confirmer leur suprématie dans cette compétition.

Le MC Alger s’impose en Supercoupe d’Algérie

Le MC Alger a une fois de plus prouvé sa suprématie dans le football algérien en remportant l’édition 2025 de la Supercoupe d’Algérie.

Face à leur rival, l’USM Alger, ils ont triomphé avec un score final de 1-0 lors du match disputé au stade Nelson Mandela de Baraki.


Le seul but de la rencontre a été marqué par Zakaria Naïdji à la 74e minute, offrant ainsi la victoire à son équipe.

Cette victoire marque la cinquième fois que le MC Alger remporte ce trophée, après leurs succès en 2006, 2007, 2014 et 2024. Une performance qui confirme leur place dominante dans le paysage footballistique algérien.

Le rôle décisif de Zakaria Naïdji

Le but mémorable de Zakaria Naïdji à la 74e minute a été le tournant du match. Après avoir reçu un centre précis de l’aile droite, Naïdji a réussi à tromper le gardien adverse avec une tête croisée au premier poteau.

Ce but a permis au MC Alger de prendre l’avantage et de maintenir cette avance jusqu’à la fin du match.


Les meilleures occasions du match pour le MC Alger ont été celles d’Anatouf et de Halaïmia. Anatouf a failli marquer dès la première minute de jeu, tandis que Halaïmia a manqué de peu le cadre sur un coup franc direct à la 26e minute.

Ces occasions ont montré la détermination offensive du MC Alger qui a finalement été récompensée par le but de Naïdji.

Un duel intense sur le terrain du stade Nelson Mandela

Le stade Nelson Mandela de Baraki a été le théâtre d’un match palpitant, avec une affluence massive du public.

L’arbitrage, assuré par Anis Azrine, Reda Khalikha et Abdelkader Slimani, a été à la hauteur de l’événement.


Les entraîneurs des deux équipes, Rulani Mokwena pour le MC Alger et Abdelhak Benchikha pour l’USM Alger, ont déployé des stratégies bien pensées.

L’USM Alger a tenté de renverser la situation en accélérant le jeu dans le dernier quart d’heure. Malgré leurs efforts, ils n’ont pas réussi à percer la défense solide du MC Alger qui a su résister et maintenir son avantage jusqu’à la fin du match.

