Nasser Zefzafi : une sortie de prison temporaire qui suscite l’émoi, les détails

L’activiste marocain Nasser Zefzafi, figure emblématique du mouvement de contestation Hirak, a récemment bénéficié d’une sortie de prison temporaire. Cette nouvelle a suscité une vague d’émoi et de réactions diverses au sein de la population et des médias. Dans cet article, nous allons vous dévoiler les détails entourant cette libération provisoire qui fait grand bruit.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation complexe et les répercussions qu’elle pourrait avoir sur l’avenir de ce militant reconnu pour son engagement en faveur des droits de l’homme.

Nasser Zefzafi bénéficie d’une autorisation temporaire de sortie de prison

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a octroyé une permission exceptionnelle à Nasser Zefzafi, figure emblématique des manifestations du Rif, pour qu’il puisse sortir provisoirement de sa cellule. Cette décision humanitaire a été motivée par l’état de santé préoccupant du père de Zefzafi, atteint d’un cancer et actuellement hospitalisé à Al Hoceima.

La famille du détenu a exprimé sa gratitude envers la DGAPR pour cette initiative. Arrêté en mai 2017 suite aux protestations dans le Rif, Zefzafi a été condamné à une peine de 20 ans de prison en juin 2018 pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État et outrage à des agents de la force publique.

La famille de Zefzafi salue la décision de la DGAPR

La nouvelle de l’autorisation accordée à Nasser Zefzafi a été accueillie avec soulagement par sa famille. Son frère, Tarik Zefzafi, a confirmé sur Facebook que la demande de visite avait été acceptée, saluant ce geste de la DGAPR. Le père de Zefzafi, Aïzi Ahmed, lutte depuis plusieurs mois contre un cancer et son état de santé nécessite des soins dans une clinique privée d’Al Hoceima.

Cette autorisation temporaire de sortie de prison pour Zefzafi est perçue comme un signe d’humanité de la part de l’administration pénitentiaire. Rappelons que Zefzafi, leader des protestations du Rif, purge une peine de 20 ans de prison depuis juin 2018.

Confirmation de la peine de Zefzafi par la Cour d’appel de Casablanca

En avril 2019, la sentence de 20 ans de prison infligée à Nasser Zefzafi a été confirmée par la Cour d’appel de Casablanca. Cette décision judiciaire est venue sceller le sort du leader des protestations du Rif, arrêté en mai 2017 et condamné pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État et outrage à des agents de la force publique.

Malgré les appels à sa libération, Zefzafi reste derrière les barreaux, son parcours judiciaire témoignant de la tension politique qui règne au Maroc. Toutefois, la récente autorisation temporaire de sortie de prison accordée à Zefzafi pour rendre visite à son père malade montre une certaine ouverture de la part de l’administration pénitentiaire.