Nelly Karim, l’actrice égyptienne, tombe sous le charme de Marrakech : Découvrez pourquoi !

Nelly Karim, l’étoile montante du cinéma égyptien, a récemment fait une escapade à Marrakech qui semble avoir laissé une empreinte indélébile sur son cœur. La ville ocre, connue pour son charme envoûtant et sa richesse culturelle, a su séduire l’actrice de renom. Mais qu’est-ce qui a tant captivé Nelly Karim à Marrakech ? Quels sont les lieux, les expériences ou les rencontres qui ont marqué son voyage ? Cet article vous invite à découvrir les raisons de cet amour naissant entre l’actrice égyptienne et la perle du sud marocain.

Préparez-vous à plonger dans un récit fascinant, teinté de couleurs, de saveurs et d’émotions.

Les moments forts des vacances de Nelly Karim à Marrakech

L’actrice égyptienne Nelly Karim a récemment partagé sur Instagram les temps forts de ses vacances à Marrakech. Elle a notamment immortalisé son passage en posant devant d’impressionnantes portes en bois et des décors en zellige, mettant ainsi en exergue l’art et la créativité des artisans locaux. L’actrice a également profité de son séjour pour visiter la célèbre place Jamaâ El Fna et se balader en calèche dans les rues pittoresques de la ville ocre.

Son voyage à Marrakech coïncidait avec sa participation à la 25ème édition de la Semaine du Caftan, un événement qui rend hommage à l’artisanat saharien, élément clé de l’identité marocaine.

Nelly Karim, ambassadrice de l’artisanat marocain

En mettant en scène les portes en bois sculptées et les décors en zellige marocain lors de son séjour à Marrakech, Nelly Karim a su mettre en lumière le talent des artisans locaux. Ces éléments architecturaux, véritables emblèmes de l’artisanat marocain, témoignent de la richesse du patrimoine culturel du pays. Les photos partagées par l’actrice égyptienne sur Instagram ont ainsi permis de valoriser le savoir-faire unique des artisans marocains, tout en soulignant la beauté et la diversité de leur travail.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de sa participation à la Semaine du Caftan, événement dédié à la promotion de l’artisanat saharien, pilier de l’identité nationale marocaine.

La 25e édition de la Semaine du Caftan : un hommage à l’artisanat saharien

Le voyage de Nelly Karim à Marrakech n’était pas uniquement dédié au tourisme. En effet, l’actrice a également participé à la 25e édition de la Semaine du Caftan, un événement majeur dans le monde de la mode marocaine. Cette année, l’événement était placé sous le thème « Le caftan, un héritage aux couleurs du désert », mettant ainsi en avant l’artisanat saharien, véritable pilier de l’identité nationale marocaine.

Cet événement vise à célébrer et à promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artisanal marocain. La présence de Nelly Karim, figure emblématique du cinéma égyptien, a contribué à mettre en lumière cet aspect essentiel de la culture marocaine.