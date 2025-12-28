Nigeria prend le dessus sur la Tunisie avec un score de 1-0 à la pause, une seconde mi-temps palpitante en perspective.

Pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la Tunisie affronte le Nigeria au Complexe sportif de Fès.

À la mi-temps, les Super Eagles mènent 1-0 grâce à un but de Victor Osimhen à la 44ᵉ minute, concrétisant ainsi leur domination.

Le Nigeria et la Tunisie en confrontation décisive dans le groupe C

La Coupe d’Afrique des nations 2025 bat son plein avec la 2ᵉ journée du groupe C qui met aux prises deux géants du football africain, la Tunisie et le Nigeria. Cette rencontre cruciale se déroule au prestigieux Complexe sportif de Fès.

🚨 Le Nigéria bat la Tunisie et se qualifie en huitièmes de finale de la CAN 🇳🇬🇹🇳 Menés 3-0, les Aigles de Carthage ont cru pouvoir réaliser l’exploit, mais ce sont les Super Eagles qui sortent vainqueurs de ce duel de rapaces 🦅#NIGTUN #CAN pic.twitter.com/QL6O9P1WEP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025



Les Aigles de Carthage tunisiens sont confrontés à une rude épreuve face aux Super Eagles nigérians.

Le match a commencé sur les chapeaux de roues avec une première mi-temps dominée par le Nigeria qui a réussi à inscrire un but juste avant la pause.

Victor Osimhen, l’homme qui fait basculer le match juste avant la pause !

Le Nigeria a su concrétiser sa domination en fin de première mi-temps grâce à un joueur clé : Victor Osimhen.

L’attaquant nigérian a démontré son talent et sa précision en ouvrant le score à la 44ᵉ minute, offrant ainsi une avance cruciale à son équipe.

Ce but, marqué juste avant la pause, est d’une importance capitale. Il vient récompenser la supériorité du Nigeria sur le terrain et met la Tunisie sous pression pour la seconde mi-temps. Osimhen s’impose donc comme l’homme fort de cette première période.

Quelle réaction attendre de la Tunisie en seconde mi-temps ?

Menée 1-0, la Tunisie est dans une position délicate. Le but d’Osimhen a mis les Aigles de Carthage dos au mur. La question qui se pose maintenant est : comment vont-ils réagir ?

🚨 𝗟𝗔 𝗧𝗨𝗡𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗥𝗔 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗡𝗨𝗟 𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥 ⌛️🇹🇳 Prochains matchs du groupe C : Ouganda 🇺🇬 – 🇳🇬 Nigeria

Tanzanie 🇹🇿 – 🇹🇳 Tunisie pic.twitter.com/DZkoCYxJgW — BeFootball (@_BeFootball) December 27, 2025



La seconde mi-temps s’annonce palpitante. Les Tunisiens parviendront-ils à renverser la vapeur et à égaliser face aux Super Eagles ? Rien n’est encore joué dans cette rencontre décisive du groupe C. Le suspense reste entier.