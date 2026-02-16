N’oubliez pas, le retour à l’heure GMT nous invite à ajuster nos montres ce week-end

N'oubliez pas, le retour à l'heure GMT nous invite à ajuster nos montres ce week-end

Le Maroc s’apprête à repasser à l’heure GMT le dimanche 15 février à 03H00, en lien avec le mois sacré de Ramadan.

Cette décision, annoncée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, est conforme à l’arrêté du Chef du gouvernement 3.06.26 du 29 janvier 2026. Le retour à l’heure GMT+1 se fera après la fin du Ramadan, le 22 mars 2026.

Le Maroc s’apprête à un changement d’heure

L’heure, cet élément si crucial dans notre quotidien, est sur le point de changer au Maroc. Un simple ajustement qui peut pourtant bouleverser nos routines. Le dimanche 15 février, à précisément 03H00, le pays repassera à l’heure GMT.


Ce retour à l’heure Greenwich Mean Time intervient en préparation du mois sacré de Ramadan, comme l’indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. Une modification horaire conforme aux dispositions de l’arrêté gouvernemental du 29 janvier 2026.

Pourquoi ce changement d’heure coïncide-t-il avec le Ramadan ?

Le choix de cette période n’est pas anodin. En effet, le mois sacré du Ramadan est une période de jeûne pour les musulmans. Durant ce mois, ils s’abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par WIDE MAROC (@widemaroc)


Le changement d’heure permet ainsi d’alléger leur jeûne en avançant l’heure du coucher du soleil. Cela a un impact direct sur leurs pratiques religieuses et leur vie quotidienne, facilitant ainsi l’observance de ce pilier de l’Islam.

A lire aussi :  L'Algérie se prépare à accueillir 8 millions de visiteurs d'ici 2029, un défi touristique de taille

Un changement d’heure légal et bien réglementé !

Selon un communiqué officiel du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce changement d’heure est parfaitement en règle.


Il respecte en effet les dispositions de l’arrêté du Chef du gouvernement 3.06.26 datant du 29 janvier 2026.

Le retour à l’heure GMT+1, qui implique d’avancer nos horloges de 60 minutes, sera effectué après la fin du mois de Ramadan. Ainsi, le dimanche 22 mars 2026 à 02H00, le Maroc retrouvera son fuseau horaire habituel.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Bachir Abdallah

Écrit par Bachir Abdallah

Bachir Abdallah est journaliste et analyste spécialisé dans l’actualité marocaine et maghrébine. Fort d’une solide expérience dans le suivi des enjeux politiques, économiques et sociaux, il apporte un regard éclairé sur les dynamiques régionales et leur portée internationale. Ses analyses visent à offrir aux lecteurs une information fiable, contextualisée et pertinente.