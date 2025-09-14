Noureddine Seriak, PDG de BAIC Algérie : «Nos objectifs sont le reflet des désirs des clients»

Découvrez dans cet article l’interview exclusive de Noureddine Seriak, PDG de BAIC Algérie. Il nous dévoile sa vision stratégique et ses ambitions pour l’entreprise, en mettant l’accent sur l’importance des attentes des clients. Selon lui, les objectifs de BAIC Algérie sont le reflet des désirs de leurs clients. Une approche centrée sur le client qui semble être la clé de leur succès.

Plongez au cœur de cette entreprise dynamique et découvrez comment elle compte répondre aux défis du marché automobile algérien.

BAIC, le géant chinois de l’automobile, vise une expansion significative en Algérie

Lors de la Foire de la production africaine, l’industrie automobile a mis en lumière l’importance croissante des constructeurs chinois sur le marché algérien. BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.), leader du secteur automobile en Chine, a marqué sa présence et ses ambitions pour le marché algérien.

Noureddine Seriak, PDG de BAIC Algérie, a exprimé son enthousiasme pour le lancement imminent de leur unité de production à Batna, avec une capacité annuelle estimée à 40 000 véhicules dès la première année d’exploitation.

L’entreprise envisage également de faire de l’Algérie une plateforme industrielle et logistique pour le continent africain.

BAIC Algérie : une capacité de production annuelle de 40 000 véhicules

La future usine de BAIC à Batna, dont le lancement est prévu prochainement, aura une capacité de production annuelle estimée à 40 000 véhicules dès sa première année d’exploitation. Quatre modèles de voitures particulières et deux utilitaires seront assemblés sur place, intégrant les dernières innovations technologiques du groupe.

🇩🇿 🤝🏼 🇨🇳 | BAIC brand will open its showroom in the city of El Eulma & Setif, the cars & models that many Algerians have already ordered ! BAIC showrooms are also already open in other wilayas pic.twitter.com/t1sjTvBmtI — Algeria Project (@Algeria3New) July 15, 2024

La gamme proposée par BAIC comprend des véhicules électriques à haute autonomie, certains capables de parcourir plus de 1000 kilomètres, ainsi que des modèles hybrides et diesel, adaptés aux spécificités du marché africain.

L’objectif de BAIC est clair : produire localement pour répondre aux besoins du marché algérien tout en développant une offre compétitive à l’échelle régionale.

BAIC Algérie : des partenariats stratégiques pour une présence durable en Afrique

En marge de l’IATF, BAIC a initié plusieurs collaborations stratégiques avec des investisseurs africains. L’objectif est de mutualiser les capacités de production et d’optimiser les coûts pour stimuler l’exportation. Une entreprise sud-africaine s’est engagée à investir près de 50 millions USD dans une première phase pour la fabrication de pièces intérieures destinées aux véhicules BAIC produits en Algérie.

Cette initiative vise non seulement à répondre aux besoins du marché national, mais aussi à développer une offre compétitive à l’échelle régionale. M. Seriak, PDG de BAIC Algérie, a souligné leur objectif de produire localement à des coûts maîtrisés, tout en promettant des surprises pour les consommateurs algériens une fois l’usine opérationnelle.