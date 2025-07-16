Nouris Elbahr : des tarifs incroyablement bas pour vos traversées vers l’Espagne dès maintenant!

Découvrez Nouris Elbahr, votre nouveau partenaire de voyage pour des traversées vers l’Espagne à des tarifs défiant toute concurrence. Que vous soyez un aventurier solitaire ou une famille en quête d’évasion, Nouris Elbahr propose des offres adaptées à tous les budgets et toutes les envies. Laissez-vous séduire par la promesse d’un voyage inoubliable sur les eaux bleues de la Méditerranée, sans faire de compromis sur votre confort ou votre portefeuille.

Préparez dès maintenant vos valises et embarquez pour une expérience unique avec Nouris Elbahr. Restez connectés pour en savoir plus sur ces offres exceptionnelles.

Les offres estivales alléchantes de Nouris Elbahr Ferries pour l’Espagne

Une bonne nouvelle attend les voyageurs algériens désireux de se rendre en Espagne cet été. Nouris Elbahr Ferries, la compagnie maritime renommée, a lancé des promotions estivales sur ses liaisons entre l’Algérie et Alicante. Ces tarifs réduits, annoncés le 14 juillet, concernent plusieurs traversées prévues les 15, 20, 22, 27 et 29 juillet 2025.

Les billets sont disponibles à partir de 10 000 DZD pour un passager et 25 000 DZD avec véhicule. Ces offres exceptionnelles sont limitées aux places restantes, d’où l’importance de réserver rapidement pour en bénéficier.

Comparaison des tarifs vers l’Espagne et la France

En plus de ces offres attractives pour l’Espagne, Nouris Elbahr Ferries propose également des tarifs promotionnels pour les traversées vers Marseille en France. Selon un communiqué du 13 juillet, les départs d’Alger vers Marseille les 17, 24 et 31 juillet 2025 sont proposés à 12 443 DZD pour un passager et 25 888 DZD avec véhicule.

Bien que légèrement supérieurs aux tarifs vers l’Espagne, ces prix restent compétitifs. Tout comme pour les traversées vers Alicante, ces offres sont limitées et les premiers réservataires seront privilégiés. Il est donc conseillé de réserver rapidement pour profiter de ces tarifs exceptionnels.

Stratégie globale de Nouris Elbahr Ferries et expansion future

Cette offensive tarifaire est une manœuvre stratégique de Nouris Elbahr Ferries pour consolider sa position sur le marché des traversées méditerranéennes. En proposant des réductions allant jusqu’à 27% par rapport à ses tarifs habituels, la compagnie maritime, qui assure actuellement six liaisons hebdomadaires depuis les ports algériens, attire un nombre croissant de voyageurs.

Par ailleurs, Nouris Elbahr Ferries envisage d’étendre son réseau national en desservant prochainement les ports de Mostaganem et Bejaïa en Algérie. Cette expansion renforcerait considérablement l’offre de transport maritime entre l’Algérie et l’Europe, témoignant ainsi des ambitions grandissantes de la compagnie sur ce marché stratégique.