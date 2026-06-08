Nouris Elbahr Ferries améliore l’accueil des passagers avec véhicule au port d’Alicante

Nouris Elbahr Ferries s’apprête à transformer l’expérience de voyage entre Alicante et l’Algérie.

Des changements organisationnels et des mesures de sécurité renforcées sont prévus pour optimiser l’embarquement des passagers et des véhicules. Découvrez comment ces ajustements amélioreront la fluidité et la sécurité des traversées à venir.

Changements organisationnels au port d’Alicante

Nouris Elbahr Ferries annonce une réorganisation des traversées depuis le port d’Alicante vers l’Algérie, avec un focus sur les passagers voyageant avec des véhicules.

Ces ajustements visent à optimiser l’embarquement et à réduire les temps d’attente, garantissant ainsi une meilleure expérience pour les voyageurs.

Le navire Cracovia, utilisé pour ces trajets, doit respecter une capacité maximale de garage pour assurer un embarquement fluide.

En respectant cette limite, chaque véhicule est correctement positionné, facilitant le débarquement et renforçant la sécurité à bord.

Réunion de coordination du 5 juin 2026

La réunion de coordination du 5 juin 2026 à Alicante a rassemblé des acteurs clés pour préparer les traversées vers Oran et Alger.

Parmi les participants figuraient le commandant et le lieutenant de la Guardia civile, le chef des douanes, ainsi que des représentants de la sécurité portuaire et des consignataires. L’objectif principal était d’assurer un embarquement fluide et sécurisé des passagers et véhicules.

Des mesures spécifiques ont été discutées pour optimiser les opérations d’embarquement. Ces mesures incluent des contrôles renforcés aux accès du port et une gestion stricte de la capacité du garage du navire Cracovia, garantissant ainsi une expérience de voyage améliorée.

Mesures de sécurité renforcées : une priorité

Pour les traversées du 8 juin 2026, Nouris Elbahr Ferries a instauré des mesures de sécurité accrues au port d’Alicante.

En collaboration avec la police portuaire et la sécurité de TMS, des contrôles supplémentaires seront effectués pour éviter les encombrements et gérer efficacement l’afflux de véhicules. Ces mesures visent à garantir un embarquement fluide et sécurisé.

En cas de dépassement de la capacité maximale, les véhicules excédentaires seront redirigés vers le parking annexe Corallito. Cette organisation permet de maintenir un flux constant et sécurisé, tout en assurant une expérience de voyage optimale pour tous les passagers.