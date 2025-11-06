Nouris Elbahr Ferries dévoile une nouvelle majeure qui pourrait changer la donne

Nouris Elbahr Ferries, la compagnie maritime privée algérienne, révolutionne l’expérience de voyage en mer.

Désormais, les repas à bord sont inclus dans le prix du billet, une initiative visant à améliorer le confort des passagers.

Cette annonce, faite sur les réseaux sociaux, marque un tournant majeur dans les services proposés par la compagnie qui célèbre son premier anniversaire avec des offres promotionnelles alléchantes.

Nouris Elbahr Ferries : une révolution dans l’expérience de voyage maritime

Depuis sa création en novembre 2024, Nouris Elbahr Ferries, la compagnie maritime privée algérienne, a su se distinguer dans le secteur du transport maritime.

En reliant les côtes algériennes à la France et à l’Espagne, elle a rapidement gagné en popularité. Récemment, un tournant majeur a été annoncé sur les réseaux sociaux : l’inclusion des repas dans le prix du billet.

Lors de ma dernière traversée vers Marseille, j’ai été agréablement surprise d’apprendre que les repas étaient désormais inclus. Cela change tout : on se sent pris en charge du départ jusqu’à l’arrivée. Yasmine, 34 ans, cadre commerciale

Cette initiative, visant à améliorer l’expérience de voyage, rend les traversées encore plus agréables pour tous les passagers. Désormais, les voyageurs peuvent savourer des repas à bord sans frais supplémentaires, enrichissant ainsi leur expérience à bord.

Des repas inclus dans le billet : quels avantages pour les passagers ?

Cette nouvelle mesure offre aux passagers une expérience de voyage enrichie. En effet, la possibilité de savourer des repas à bord sans frais supplémentaires est un véritable plus.

Que l’on voyage pour affaires ou pour loisirs, cette initiative permet de profiter pleinement du confort et des commodités offertes par Nouris Elbahr Ferries.

En améliorant son service de restauration, la compagnie se distingue dans le secteur maritime algérien. Elle répond ainsi aux attentes des voyageurs, rendant leurs traversées encore plus agréables. Cette décision s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer la satisfaction des clients.

Une offre promotionnelle pour célébrer le premier anniversaire

Pour marquer son premier anniversaire, Nouris Elbahr Ferries a lancé une offre spéciale. Jusqu’à la fin du mois de novembre, des réductions significatives sont proposées sur toutes les traversées.

11 % Jusqu’à fin novembre Des réductions sur l’ensemble des lignes pour marquer le premier anniversaire de la compagnie.

Cette initiative permet aux voyageurs de profiter des services de la compagnie à des tarifs plus abordables, renforçant ainsi leur satisfaction.

On sent une vraie volonté d’innover. Les services s’améliorent d’année en année, et c’est toute la profession qui en bénéficie. , Mahmoud 47 ans, marin depuis 20 ans

En outre, Nouris Elbahr Ferries envisage d’élargir ses destinations et d’améliorer continuellement ses services. Ces plans futurs témoignent de l’engagement de la compagnie à offrir une expérience de voyage optimale à ses clients.