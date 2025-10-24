Nouris Elbahr Ferries dévoile une offre alléchante pour traverser la Méditerranée en voiture de Alger à Marseille

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries lance une offre promotionnelle sur sa ligne Alger-Marseille.

39.035 DA Tarif promotionnel Le prix du voyage avec véhicule sur la ligne Alger-Marseille est fixé à 39 035 dinars algériens, soit environ 265 euros.

Cette offre, destinée aux passagers voyageant avec un véhicule, propose un tarif réduit de 39 035 dinars algériens (environ 265 euros). Sans date de fin précisée, cette promotion s’adresse à un large public et invite à la réservation rapide.

Nouris Elbahr Ferries propose une offre alléchante pour la traversée Alger-Marseille en voiture

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries, reconnue pour ses prestations de qualité, vient de dévoiler une offre promotionnelle inédite sur la ligne Alger-Marseille.

Cette offre spéciale concerne les voyages incluant un passager et son véhicule. Un tarif préférentiel est mis en place, sans indication précise de sa durée.

Une opportunité à saisir pour ceux qui envisagent de se déplacer entre ces deux villes tout en emportant leur voiture avec eux.

Qui peut bénéficier de cette offre alléchante ?

Cette offre exceptionnelle s’adresse à tous ceux qui empruntent la liaison maritime entre l’Algérie et la France, une des plus fréquentées du réseau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maghreb Maritime (@maghrebmaritime)



En effet, cette traversée est particulièrement prisée lors des vacances scolaires et des périodes de retour ou de départ des membres de la diaspora.

Le message promotionnel, diffusé en arabe et en français, permet à Nouris Elbahr Ferries de toucher un large public, aussi bien en Algérie qu’en France.

Le fait que la compagnie communique aussi en arabe montre une vraie attention à la communauté. On se sent directement concernés. Fatima, 35 ans, enseignante originaire d’Alger

Ainsi, que vous soyez résident ou membre de la diaspora, cette offre est faite pour vous.

Pourquoi ne pas manquer cette occasion unique ?

La ligne Alger-Marseille est fréquemment utilisée par des voyageurs transportant leurs véhicules personnels, notamment pour les longs séjours ou les transferts de biens.

Voyager avec sa voiture pour moins de 270 euros, c’est imbattable. Pour les familles comme la mienne, cela représente une vraie économie sur les vacances. Youssef, 41 ans, ingénieur basé à Marseille

Le tarif proposé par Nouris Elbahr Ferries, soit 39 035 dinars algériens (environ 265 euros), se situe dans une fourchette inférieure aux tarifs habituellement constatés sur cette ligne.

La compagnie n’a pas donné de précisions sur le type de véhicule accepté, ni sur d’éventuelles restrictions liées aux dates ou à la disponibilité.

De plus, elle n’a pas indiqué s’il s’agissait d’une opération temporaire, saisonnière ou récurrente. Une chose est sûre, c’est une opportunité à ne pas manquer !