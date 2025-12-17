Nouris Elbahr Ferries dévoile une offre alléchante pour voyager entre Alger et Marseille

Nouris Elbahr Ferries, compagnie maritime algérienne, lance une offre exceptionnelle pour la ligne Alger-Marseille. À partir du 21 décembre 2025, profitez d’un tarif attractif pour découvrir deux cultures vibrantes de la Méditerranée.

31'385 DZD Il s’agit du tarif minimum annoncé pour un passager sans installation accompagné d’un véhicule sur la liaison Alger–Marseille.

Avec des prix compétitifs dès 31’385 DZD, cette promotion limitée en temps et en places est à saisir avant le 20 décembre 2025. Nouris Elbahr Ferries s’engage à rendre les voyages plus abordables sans compromettre la qualité de ses services.

Nouris Elbahr Ferries lance une offre spéciale pour la ligne Alger-Marseille

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries se distingue par son engagement à offrir des services de qualité.

Elle vient d’annoncer le lancement d’une offre promotionnelle exceptionnelle pour les voyages sur la ligne Alger-Marseille.

Cette offre, qui débute le 21 décembre 2025, propose des tarifs très compétitifs. Ainsi, un passager sans installation et un véhicule peuvent embarquer pour ce trajet à partir de seulement 31’385 DZD.

Cette traversée entre Alger et Marseille est particulièrement prisée car elle relie deux villes clés de la Méditerranée.

Avec cette offre, les voyageurs auront non seulement l’opportunité de voyager à moindre coût, mais aussi de découvrir deux cultures vibrantes. C’est donc une occasion à ne pas manquer pour ceux qui envisagent un voyage entre l’Algérie et la France.

Une traversée populaire entre deux villes méditerranéennes

La ligne Alger-Marseille est très demandée, connectant deux centres vibrants de la Méditerranée. Marseille, un port français animé et un hub commercial majeur, et Alger, une porte historique vers l’Afrique du Nord.

Cette traversée me permet de relier Alger et Marseille tout en voyageant avec mon véhicule. Le tarif annoncé rend ce type de déplacement beaucoup plus accessible. Mehdi, 41 ans, entrepreneur

Cette offre spéciale donne aux voyageurs la chance d’explorer ces deux cultures dynamiques à un tarif réduit.

Cette promotion exceptionnelle de Nouris Elbahr Ferries est une opportunité à saisir pour ceux qui planifient un voyage entre ces deux pays.

Avec un tarif aussi compétitif, le voyage devient accessible à un plus grand nombre de personnes. Il est donc conseillé de réserver rapidement pour garantir une place.

Réservez dès maintenant pour profiter de cette offre limitée

Il est important de noter que ce tarif attractif est valable pour toute réservation effectuée avant le 20 décembre 2025, dans la limite des places disponibles.

J’apprécie ce genre d’offres car elles facilitent les allers-retours entre deux villes où la culture et l’histoire se croisent naturellement. Lisa, 34 ans, salariée dans le commerce

Cette offre est donc limitée en temps et en nombre de places. Nouris Elbahr Ferries encourage vivement les voyageurs à réserver leur place dès que possible pour bénéficier de cette promotion exceptionnelle.

Nouris Elbahr Ferries s’engage à offrir des services de qualité tout en rendant les voyages plus abordables. Ne manquez pas cette occasion unique de voyager entre Alger et Marseille à un tarif très compétitif. Réservez dès maintenant ! Les places sont limitées.