Nouris Elbahr Ferries dévoile une offre flash inédite pour voyager de Alger à Marseille

Profitez de l’offre flash exceptionnelle de Nouris Elbahr Ferries pour une traversée Alger-Marseille le 5 mars 2026.

32 885 DZD pour la traversée Ce montant inclut un passager et son véhicule pour la liaison Alger–Marseille du 5 mars 2026.

Attention, cette offre est limitée et les réservations pour la saison estivale 2026 sont déjà ouvertes. À noter, les réservations en ligne sont actuellement indisponibles.

Nouris Elbahr Ferries propose une offre flash pour Alger-Marseille

La compagnie maritime privée algérienne, Nouris Elbahr Ferries, a annoncé une offre flash exceptionnelle pour la traversée entre Alger et Marseille.

Cette offre limitée dans le temps concerne les réservations pour le 5 mars 2026 et inclut le transport d’un passager avec un véhicule. Le tarif de cette traversée est fixé à 32 885 DZD.



Selon l’annonce faite le dimanche 1er mars 2026 sur la page Facebook de la compagnie, l’offre est valable jusqu’à épuisement des places disponibles.

Les voyageurs sont donc encouragés à réserver rapidement pour profiter de cette promotion unique.

Comment réserver votre place pour cette traversée inédite ?

Actuellement, les réservations en ligne ne sont pas disponibles en raison d’une maintenance. Pour réserver votre billet, vous devez vous rendre directement dans l’une des agences partenaires de Nouris Elbahr Ferries, situées en Algérie et en France.

Ces agences sont prêtes à vous aider à sécuriser votre place pour cette offre limitée. De plus, la compagnie a déjà ouvert les réservations pour la saison estivale 2026.

Que vous prévoyiez un voyage professionnel, un séjour touristique ou des retrouvailles familiales, n’hésitez pas à réserver dès maintenant pour garantir votre place.

Pourquoi devriez-vous profiter de cette offre dès maintenant ?

Il est crucial de réserver sans tarder pour garantir votre place à bord du navire Cracovia. Ce dernier, conçu pour transporter passagers et véhicules, offre des cabines confortables pour les longues traversées et des zones dédiées aux véhicules. L’offre flash du 5 mars 2026 est une occasion à ne pas manquer.

Il est important de noter que les tarifs et disponibilités peuvent varier selon les dates et les lignes. Ne tardez donc pas à réserver pour bénéficier de cette offre exceptionnelle avant épuisement des places disponibles.