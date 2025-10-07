Nouris Elbahr Ferries dévoile une offre incroyable pour l'importation de voitures, les clients sont déjà sous le charme.

La compagnie maritime privée Nouris Elbahr Ferries fait sensation en dévoilant une offre inédite pour le mois d’octobre.

91'700 DZD Tarif de départ Un prix attractif pour un aller-retour Algérie–France incluant l’importation d’un véhicule.

Cette proposition, qui s’adresse aux voyageurs algériens souhaitant acquérir un véhicule en Europe et le ramener en Algérie, permet de partir sans véhicule depuis l’Algérie et de revenir avec une voiture depuis la France pour un tarif à partir de 91’700 DZD.

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries, connue pour ses liaisons entre l’Algérie et l’Europe, lance une offre unique pour le mois d’octobre. Cette offre spéciale permet aux voyageurs algériens de partir sans véhicule depuis Alger ou Oran vers Alicante, puis de revenir avec un véhicule depuis Marseille vers Alger. Le tarif de cette offre innovante commence à 91’700 DZD.

J’ai sauté sur l’occasion ! Cette formule me permet d’aller chercher ma voiture en France sans stress et sans payer deux traversées séparées.

Yacine, 38 ans, entrepreneur à Alger

Cette proposition répond à une demande croissante liée à la reprise des importations de véhicules en Algérie. Elle s’adresse particulièrement aux personnes souhaitant acheter un véhicule en Europe et le ramener en Algérie. L’offre est valable tout au long du mois d’octobre.

Une réponse aux besoins des voyageurs algériens

La reprise partielle des importations de véhicules en Algérie a créé un besoin croissant pour les voyageurs algériens d’acquérir un véhicule en Europe et de le ramener au pays. Cette offre innovante de Nouris Elbahr Ferries répond directement à ce besoin, offrant une solution pratique et économique.

Trajet Port de départ Port d’arrivée Avantage principal Aller Alger ou Oran Alicante (Espagne) Accès rapide au marché européen de l’automobile Retour Marseille (France) Alger Idéal pour ramener le véhicule après achat

De plus, le choix des ports – Alicante à l’aller et Marseille au retour – offre une flexibilité logistique appréciable. Les voyageurs peuvent ainsi organiser l’achat de leur véhicule en fonction des disponibilités et des démarches administratives en Europe.

Une stratégie gagnante pour Nouris Elbahr Ferries

En se positionnant sur le segment de l’importation individuelle de véhicules, Nouris Elbahr Ferries démontre une compréhension fine des besoins du marché algérien.

Cette initiative prouve qu’une compagnie peut comprendre les réalités du marché algérien et proposer une solution concrète.

Nadia, 45 ans, agente maritime à Oran

Cette offre innovante pourrait bien être la clé de leur succès, attirant une clientèle spécifique tout en optimisant le taux de remplissage de leurs navires.

Une inspiration pour les autres compagnies ?

Cette initiative pourrait servir de modèle à d'autres compagnies maritimes. En effet, alors que le marché algérien de l'automobile se redynamise après plusieurs années de restrictions, proposer des solutions adaptées aux besoins d'importation individuelle pourrait être une stratégie gagnante.