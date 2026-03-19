Nouris Elbahr Ferries dévoile une offre tentante qui fait des vagues

La compagnie maritime privée algérienne, Nouris Elbahr Ferries, se prépare à faire des vagues lors du Salon de l’Algérie à Lyon en avril 2026.

Avec un objectif clair de renforcer sa présence sur le marché et de faire découvrir ses services de qualité, la compagnie promet une expérience inoubliable aux visiteurs.

Des offres spéciales, des cadeaux à gagner et une équipe dédiée pour répondre à toutes vos questions, voilà ce qui vous attend à la LDLC Arena. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les services de Nouris Elbahr Ferries.

Nouris Elbahr Ferries au Salon de l’Algérie à Lyon

La compagnie maritime privée algérienne, Nouris Elbahr Ferries, confirme sa participation au Salon de l’Algérie à Lyon. Cet événement majeur se tiendra du 6 au 8 avril 2026 à la LDLC Arena.

L’objectif principal de Nouris Elbahr Ferries est d’accroître sa visibilité sur le marché algérien et international.



En plus de renforcer sa présence, la compagnie souhaite également faire découvrir ses services aux voyageurs.

Cette participation sera une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les offres exclusives de Nouris Elbahr Ferries, notamment sur la ligne Marseille-Alger très prisée par les voyageurs.

Qu’attendre de l’offre spéciale de Nouris Elbahr Ferries ?

Lors du Salon de l’Algérie à Lyon, Nouris Elbahr Ferries dévoilera une offre spéciale pour les voyageurs.

Pour chaque achat de deux billets sur la ligne Marseille-Alger, un troisième billet sera offert. Cette promotion exceptionnelle est une opportunité idéale pour organiser un voyage en groupe tout en réalisant des économies.

En plus de cette offre alléchante, chaque billet acheté donne droit à participer à un tirage au sort avec de nombreux cadeaux à gagner.

Cette offre spéciale concerne uniquement la ligne Marseille-Alger, très appréciée par les voyageurs pour sa commodité et son confort.

Rencontrez l’équipe de Nouris Elbahr Ferries

Le Salon de l’Algérie à Lyon est une occasion unique pour les visiteurs de rencontrer l’équipe dévouée de Nouris Elbahr Ferries.

Les professionnels de la compagnie seront disponibles pour répondre à toutes vos questions, vous fournir des informations pratiques sur les voyages en ferry et vous aider à comprendre les horaires, les tarifs et les conditions de réservation.

De plus, Nouris Elbahr Ferries invite chaleureusement tous les visiteurs à venir nombreux pour découvrir leurs services exceptionnels et les différentes destinations qu’ils desservent. Ne manquez pas cette chance de profiter de ces offres uniques et de repartir avec de merveilleux cadeaux !