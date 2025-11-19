Nouris Elbahr Ferries étoffe son calendrier de décembre avec des traversées inédites

La compagnie maritime privée Nouris Elbahr Ferries annonce l’ajout de traversées supplémentaires pour décembre 2025.

Ces nouvelles liaisons, visant à répondre à la forte demande des fêtes de fin d’année, concerneront plusieurs itinéraires populaires entre Alger, Marseille, Alicante et Oran.

Les passagers sont invités à réserver à l’avance pour profiter de ces services renforcés.

Nouris Elbahr Ferries : des traversées supplémentaires pour décembre 2025 !

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries a récemment annoncé l’ajout de nouvelles traversées pour le mois de décembre 2025.

Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des voyageurs durant la période festive de fin d’année.

Les liaisons supplémentaires concerneront plusieurs itinéraires populaires, notamment entre l’Algérie, la France et l’Espagne.

On guette toujours l’ouverture des nouvelles traversées. Quand on a de la famille des deux côtés de la Méditerranée, ces ajouts changent vraiment l’organisation des fêtes.

Sabrina, 41 ans, infirmière

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la compagnie a précisé que ces nouvelles traversées offriront plus de flexibilité et de confort aux passagers.

Les détails du programme des traversées supplémentaires seront disponibles prochainement, permettant ainsi aux voyageurs de planifier leurs déplacements en conséquence.

Itinéraires concernés par les nouvelles traversées

Les liaisons renforcées concernent principalement Alger, Marseille, Alicante et Oran.

La première traversée supplémentaire est prévue le 7 décembre 2025, reliant Alger à Marseille.

Une autre liaison d’Alger vers Alicante, en Espagne, est programmée pour le 9 décembre.

En outre, des dates de départ spécifiques ont été fixées pour certaines traversées.

Par exemple, la traversée Alger-Marseille est prévue pour le 21 décembre, avec un retour le 22 décembre.

Une autre traversée Alger-Alicante est programmée pour le 28 décembre, suivie d’une liaison Alicante-Oran le 29 décembre.

Comment bénéficier des nouvelles offres de Nouris Elbahr Ferries ?

Pour profiter de ces nouvelles traversées, les voyageurs sont invités à se rendre dans les agences partenaires de Nouris Elbahr Ferries pour effectuer leurs réservations.

Il est fortement recommandé de réserver à l’avance, compte tenu de la forte demande attendue pendant cette période festive.

Nouris Elbahr Ferries continue d’améliorer ses services pour garantir un confort optimal et une expérience de voyage fluide à ses passagers.

Le confort compte énormément sur les longues traversées. Savoir que la compagnie renforce ses services à chaque saison, c’est rassurant. On sent qu’ils essaient vraiment de s’adapter à nos besoins.

Yanis, 52 ans, entrepreneur

Ces nouvelles traversées témoignent de son engagement à répondre aux besoins spécifiques de chaque saison.