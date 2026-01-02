Nouris Elbahr Ferries lève le voile sur une nouvelle concernant la ligne Alicante-Alger qui pourrait changer la donne

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a émis des directives importantes pour ses passagers de la traversée Alicante-Alger du 31 décembre 2025.

Ces instructions concernent principalement l’enregistrement au port d’Alicante et la récupération des cartes d’accès, deux éléments cruciaux pour garantir un embarquement fluide et une traversée sans encombre.

Nouris Elbahr Ferries annonce un changement majeur pour la ligne Alicante-Alger

La société de navigation algérienne Nouris Elbahr Ferries a récemment fait une déclaration importante concernant ses voyageurs sur le trajet Alicante-Alger du mercredi 31 décembre 2025.

Cette information est particulièrement pertinente pour ceux qui n’ont pas encore obtenu leurs cartes d’accès. Pour garantir une organisation optimale et un embarquement sans tracas, Nouris Elbahr Ferries a fourni des directives sur les heures d’embarquement pour ce voyage spécifique.

Les clients sont informés que l’enregistrement au port d’Alicante sera possible entre 08h00 et 11h00 le jour du départ. Le départ du navire est prévu à 12h00. Les passagers sont instamment priés de respecter ces horaires d’enregistrement pour assurer un embarquement en douceur et éviter toute perturbation.

Quels sont les nouveaux horaires d’enregistrement et pourquoi sont-ils si importants ?

Il est donc essentiel que tous les passagers respectent ces horaires. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des retards dans l’embarquement et même l’impossibilité d’embarquer pour certains passagers.

Cela pourrait également perturber l’organisation de la traversée et causer des désagréments pour tous. Par conséquent, il est crucial de respecter ces horaires pour garantir un voyage en douceur.

Que risquent les retardataires ? Ne prenez pas ce risque !

Les conséquences pour ceux qui n’auront pas récupéré leur carte d’accès avant la fermeture de l’enregistrement peuvent être sévères.

En effet, ils courent le risque de ne pas pouvoir embarquer. Il est donc impératif pour ces passagers de se présenter au port d’Alicante durant la période indiquée.

Nous conseillons vivement de prévoir une marge pour éviter toute précipitation de dernière minute. Sachez que toute modification de dernière minute sur les horaires d’enregistrement ou de départ sera immédiatement communiquée pour assurer votre tranquillité.