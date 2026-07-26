Nouris Elbahr Ferries propose des traversées vers l’Algérie à prix cassés, une aubaine pour les voyageurs

Découvrez l’offre exceptionnelle de Nouris Elbahr Ferries pour l’été 2026 : une réduction de 30 % sur les traversées entre l’Algérie, la France et l’Espagne.

Profitez de voyages confortables à bord du Cracovia, un navire moderne, et explorez les magnifiques ports méditerranéens tout en réalisant des économies.

Offre exceptionnelle de Nouris Elbahr Ferries : profitez de réductions estivales

Nouris Elbahr Ferries propose une réduction de 30 % sur les réservations estivales effectuées en ligne pour ses traversées entre l’Algérie, la France et l’Espagne.

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Cette offre, valable pour l’été 2026, permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux pour rejoindre Alger, Oran, Marseille ou Alicante.

La promotion s’applique exclusivement aux réservations en ligne, offrant ainsi une opportunité idéale pour ceux qui planifient leurs vacances estivales.

En misant sur cette réduction, la compagnie répond aux attentes des voyageurs souhaitant traverser la Méditerranée à moindre coût.

Des liaisons régulières entre Marseille, Alger, Alicante et Oran

Nouris Elbahr Ferries assure des liaisons régulières entre Marseille, Alger, Alicante et Oran, offrant ainsi une flexibilité optimale aux voyageurs.

Avec six itinéraires disponibles, la compagnie permet de relier facilement l’Algérie, la France et l’Espagne. Les passagers peuvent choisir de voyager de Marseille à Alger, d’Alger à Alicante, ou encore d’Alicante à Oran, et vice versa.

Cette organisation répond aux besoins des familles et des voyageurs qui souhaitent rejoindre leurs proches ou explorer de nouvelles destinations en Méditerranée.

Grâce à ces traversées, les déplacements entre ces pays sont simplifiés et adaptés aux exigences de chacun.

Le Cracovia, un navire de 650 passagers

Le Cracovia, navire phare de Nouris Elbahr Ferries, peut accueillir jusqu’à 650 passagers, offrant ainsi une capacité d’accueil idéale pour les traversées méditerranéennes.

Les voyageurs peuvent réserver des cabines confortables pour se reposer durant le trajet, garantissant une expérience agréable à bord.

Le navire est également équipé pour transporter des véhicules, permettant aux passagers de poursuivre leur voyage en toute liberté une fois arrivés à destination.

Cette flexibilité est particulièrement appréciée par les familles et les voyageurs estivaux qui souhaitent rejoindre l’Algérie, la France ou l’Espagne.

Le Cracovia répond parfaitement aux besoins de ceux qui ont parcouru de longues distances avant d’embarquer, offrant une solution pratique et confortable pour traverser la Méditerranée.