Nouris Elbahr Ferries : Réouverture des réservations pour l’importation de véhicules via Alger et Oran, une aubaine pour 2025!

Nouris Elbahr Ferries annonce la reprise des réservations pour certains véhicules

La société de navigation privée Nouris Elbahr Ferries a récemment déclaré que les réservations pour les véhicules neufs et ceux âgés de moins de trois ans, importés par les ports d’Alger et d’Oran, seront à nouveau possibles. Toutefois, la date précise de cette reprise n’a pas été communiquée.

Depuis juin dernier, l’embarquement de ces catégories de véhicules sur les navires de transport de passagers était interdit dans ces deux ports, une mesure qui touchait toutes les compagnies maritimes reliant l’Algérie à l’Europe. Cette restriction, mise en place pour garantir un accueil optimal aux familles durant la saison estivale, était en vigueur du 15 juin au 15 septembre 2025.

Contexte de l’interdiction temporaire d’embarquement des véhicules

Depuis juin, une interdiction temporaire a été mise en place, affectant l’embarquement de certains types de véhicules sur les navires de transport de passagers dans les ports d’Alger et d’Oran. Cette mesure concernait toutes les compagnies maritimes opérant entre l’Algérie et l’Europe, incluant les véhicules utilitaires et ceux pouvant accueillir plus de sept passagers.

La durée de cette interdiction s’étendait du 15 juin au 15 septembre 2025. Il est à noter que cette mesure n’affectait pas uniquement Nouris Elbahr Ferries, mais également d’autres compagnies comme Algérie Ferries et Corsica Linea.

Anticipation de la reprise des embarquements par d’autres compagnies maritimes

Il est prévu que les autres acteurs du transport maritime entre l’Algérie et l’Europe, tels qu’Algérie Ferries et Corsica Linea, annoncent prochainement la levée de l’interdiction d’embarquement des véhicules.

Les voyageurs devront cependant patienter jusqu’au 15 septembre, date de fin officielle de cette restriction, avant de pouvoir embarquer à nouveau avec leurs voitures. Ces annonces sont attendues avec impatience par les usagers, désireux de retrouver une pleine liberté de mouvement.