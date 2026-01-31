Nouris Elbahr Ferries repousse son départ de Marseille, une décision qui fait des vagues

Face à des conditions météorologiques exceptionnelles sur la Méditerranée, la compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a dû reporter sa traversée Marseille-Alger du 30 au 31 janvier 2026.

Un contexte complexe qui affecte plusieurs lignes maritimes entre l’Algérie et l’Europe, obligeant également d’autres compagnies à modifier leurs traversées.

Nouris Elbahr Ferries : un départ repoussé pour garantir la sécurité

Face à des conditions météorologiques exceptionnelles en Méditerranée, Nouris Elbahr Ferries, la compagnie maritime algérienne, a décidé de reporter sa traversée Marseille-Alger initialement prévue le 30 janvier 2026.

Cette décision vise à assurer la sécurité des passagers, une priorité pour l’entreprise. Le voyage est désormais reprogrammé au 31 janvier 2026.



La compagnie a fait cette annonce via un communiqué sur sa page Facebook, invitant les passagers concernés à se présenter au port de Marseille le vendredi à partir de 14h00.

Nouris Elbahr Ferries remercie ses clients pour leur compréhension et les encourage à respecter le nouvel horaire pour éviter toute complication.

Comment les passagers sont-ils affectés par ce changement ?

Les passagers concernés par le report de la traversée sont invités à se rendre au port de Marseille dès 14h00 le vendredi pour l’enregistrement des véhicules.

La compagnie a fixé une heure limite d’enregistrement à 19h00, afin de garantir un départ en toute sécurité.

Nouris Elbahr Ferries a exprimé sa gratitude envers ses passagers pour leur compréhension face à cette situation imprévue.

Elle les encourage vivement à respecter le nouvel horaire pour éviter tout désagrément. La ponctualité est essentielle pour assurer un voyage sans complications.

Des conditions météorologiques défavorables perturbent le trafic maritime

Le contexte météorologique actuel, marqué par des vents violents et de fortes vagues en Méditerranée, affecte plusieurs lignes maritimes entre l’Algérie et l’Europe.

D’autres compagnies, comme Corsica Linea, ont dû adapter leurs traversées face à ces intempéries.

Nouris Elbahr Ferries n’est pas en reste, ayant déjà reporté deux traversées, celles du 28 et du 29 janvier, d’Alicante à Alger et d’Alger vers Marseille, pour les mêmes raisons climatiques.

Ces perturbations météorologiques continuent d’impacter le trafic maritime, témoignant de la complexité de la situation.