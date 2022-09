Nouveau clash sur la Toile – Que se passe-t-il entre Ferry Beauty et Khadidja Talata ?

Comme dans de nombreux pays actuellement, les influenceurs sont très suivis sur les réseaux sociaux. Ferry Beauty et Khadidja Talata font partie de celles qui sont les plus appréciées en Algérie. Ces dernières font le buzz aujourd’hui car elles affichent publiquement leurs mésententes.

Les influenceuses algériennes ne s’entendent plus

Ferry Beauty et Khadidja Talata étaient de grandes amies mais les choses ont changé. Elles sont toutes les deux des influenceuses qui évoluent dans le monde du maquillage et de la cosmétique. C’est à travers leurs tutos beauté, maquillage et soin de la peau qu’elles sont devenues des personnalités publiques.

Cette fois, elles attirent l’attention, non plus concernant leurs activités mais parce qu’elles ne semblent plus s’apprécier autant qu’avant. De l’hypocrisie et de la jalousie seraient les causes de ce clash qui pourrait bien se poursuivre encore un moment.

Ferry Beauty et Khadidja Talata veulent toutes avoir le dernier mot

Ferry Beauty, la jolie rousse algérienne a affirmé publiquement que Khadidja Talata serait jalouse d’elle car cette dernière aurait dit du mal d’elle dans son dos. Comme elles étaient proches auparavant, elles doivent en savoir beaucoup l’une sur l’autre.

Selon Ferry, c’est grâce à elle que Khadidja Talata en serait là aujourd’hui et qu’elle n’a rien à lui envier. Elle ajoute que son ancienne amie affiche une vie sur les réseaux sociaux qui n’est pas réelle. Elle va jusqu’à dire que Khadidja Talata n’aurait même pas un logement.

Devant ces propos plutôt provocateurs, Khadidja Talata ne tarde pas à réagir. Elle dément le fait d’avoir fait des médisances sur Ferry Beauty. En fait, ce serait plutôt cette dernière qui dévoilerait des détails sur la vie privée de Khadidja. La belle brune laisse entendre qu’elle en a beaucoup plus à dire mais qu’elle préfère s’abstenir. Ce qui est sûr, c’est qu’elles sont encore plus connues à ce jour, suite à ces révélations.