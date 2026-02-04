Nouveau coup dur pour les voyageurs, Nouris Elbahr Ferries reporte encore la liaison Alicante-Alger

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a récemment annoncé un report de sa traversée Alicante-Alger, initialement prévue le 4 février 2026, en raison de conditions météorologiques exceptionnelles.

Ce changement, qui s’inscrit dans le respect des réglementations maritimes pour la sécurité des passagers, implique de nouvelles modalités d’embarquement et d’achat de billets.

Nouris Elbahr Ferries : un report inévitable pour la traversée Alicante-Alger

La compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a été contrainte de reporter sa traversée Alicante-Alger, initialement prévue le 4 février 2026.

Ce changement de date est dû à des conditions météorologiques exceptionnelles qui rendent la navigation dangereuse.



Dans le respect des réglementations maritimes nationales et internationales, la sécurité des passagers est une priorité pour la compagnie. Par conséquent, la décision a été prise de décaler le départ au 5 février 2026 à 23h00.

Les passagers sont invités à prendre note de ce nouveau programme de départ. Nouris Elbahr Ferries remercie ses clients pour leur compréhension et leur coopération face à cette situation indépendante de sa volonté.

La compagnie s’engage à fournir des informations détaillées concernant les nouvelles modalités d’embarquement pour cette traversée reprogrammée.

Informations sur les nouvelles modalités d’embarquement

Les passagers de la traversée Alicante-Alger sont invités à se présenter pour l’enregistrement le jeudi 5 février 2026, entre 14h30 et 17h00.

Cette mesure vise à faciliter l’organisation de l’embarquement et à assurer un départ en toute sérénité.

Par ailleurs, les guichets de Nouris Elbahr Ferries seront ouverts les mercredi 4 et jeudi 5 février 2026, de 9h00 à 17h00.

Les voyageurs pourront ainsi retirer leurs cartes d’accès et acheter leurs billets en toute tranquillité avant le départ.

La sécurité avant tout : l’engagement de Nouris Elbahr Ferries !

Nouris Elbahr Ferries met un point d’honneur à respecter les normes strictes imposées par les autorités maritimes pour garantir la sécurité de ses passagers.

Malgré les changements de dernière minute, la compagnie reste déterminée à offrir des services fiables et adaptés aux conditions de navigation.

Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les canaux officiels de la compagnie pour rester informés des mises à jour et des informations concernant leurs voyages. La sécurité est notre priorité, votre compréhension est notre force.