Nouveau stade de Tizi Ouzou – Dernières retouches avant son inauguration !

L’Algérie a déjà réceptionné deux stades modernes, à savoir Miloud Hadefi à Oran et Nelson Mandela à Baraki, qui ont abrité des matchs du Championnat d’Afrique des Nations en 2022. Aujourd’hui, le pays va bientôt inaugurer un autre joyau : le nouveau stade de Tizi-Ouzou. Les travaux se sont achevés, les Algériens s’interrogent donc pour connaître la date officielle d’inauguration. Selon Algeria Project Stadiums, il devrait se tenir durant le mois d’avril 2023.

Un projet majeur de modernisation des infrastructures sportives

Le projet de construction du nouveau stade de Tizi-Ouzou fait partie de la politique nationale visant à moderniser les infrastructures sportives. Le 7 janvier 2023 sera marqué par l’inauguration du nouveau stade Nelson Mandela, situé dans la banlieue d’Alger, qui portera le nom de l’homme symbole sud-africain. Cette initiative entend rendre hommage aux liens étroits qu’entretenait l’Algérie avec celui-ci. En effet, après sa sortie de vingt-sept ans d’emprisonnement, ce militant libertaire avait déclaré que c’est l’Algérie qui lui avait permis de devenir l’homme qu’il est.

The home Algerian 🇩🇿 giants JS Kabylie, Stade Tizi Ouzou is ready to host football. pic.twitter.com/Lm8Cu6JzFp — ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ 🇩🇿 (@discoveralgeri7) February 17, 2023



Outre le stade Nelson Mandela à Alger, le pays recevra deux autres stades en 2023, à savoir Douera et Tizi-Ouzou. Le président Abdelmadjid Tebboune avait transféré les projets de réalisation de grandes infrastructures sportives au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville afin d’accélérer leur construction.

Le stade de Tizi Ouzou est INCROYABLE 🤩💪🏽pic.twitter.com/CyQpzKw0Ce — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) February 17, 2023



Dans cette optique, le jeudi 7 janvier 2023, le chef de l’Etat a procédé à l’inauguration officielle du stade Nelson Mandela à Baraki. La cérémonie compromettait notamment le petit-fils de Nelson Mandela, le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe, le président de la Fédération algérienne de football Djahid Zefizef et le président du Comité olympique et sportif algérien Abderrahmane Hammad.

Quelles caractéristiques pour le stade de Tizi-Ouzou ?

Le nouveau stade de Boukhalfa est composé de douze bâtiments et annexes. Il compte également un stade d’athlétisme de 6500 places couvertes et un terrain de gazon naturel. Pour permettre aux supporters une meilleure expérience, des technologies modernes variées ont été aménagées, tels que des caméras, des kiosques à informations, des technologies Wi-Fi et des systèmes audio.

Des ambitions pour promouvoir la « culture sportive »

En développant ces infrastructures sportives de qualité, l’Algérie veut mettre à profit son appartenance à l’Afrique et promouvoir sa culture sportive. À titre d’illustration, le pays a abrité les Jeux méditerranéens en 2022, puis accueillera le mois prochain la 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations de football dans quatre villes.

Cependant, l’inauguration du stade de Tizi-Ouzou, dont les travaux ont été confiés, ne semble pas encore imminente. Lors de sa dernière conférence de presse, le président Tebboune a déclaré que cette inauguration était « une question de temps ». Tant que celle-ci ne sera pas annoncée officiellement, les Algériens doivent attendre patiemment le moment opportun !

