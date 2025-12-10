Nouveau visage à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle pour les vols vers l'Algérie, ce qui change pour vous.

L’aéroport Paris Charles-de-Gaulle, l’un des plus fréquentés d’Europe, s’apprête à vivre une réorganisation majeure.

Le Groupe Aéroports de Paris (ADP) a annoncé une simplification de la numérotation des terminaux dès mars 2027, pour une meilleure orientation des passagers.

Cette transformation coïncidera avec l’ouverture de la ligne CDG Express, promettant une liaison rapide entre l’aéroport et la Gare de l’Est.

Réorganisation majeure à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle : qu’est-ce qui change ?

Le Groupe Aéroports de Paris (ADP) a annoncé le 8 décembre 2025 une réorganisation majeure de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle, prévue pour mars 2027.

Le #GroupeADP annonce un changement majeur de dénomination de tous les terminaux de #ParisCDG, prévu pour mars 2027. Cette transformation vise à faciliter l’orientation et simplifier l’expérience passager. https://t.co/tkW4QgTQSG pic.twitter.com/f0uHq5lm5Z — Groupe ADP (@GroupeADP) December 8, 2025



Cette refonte vise principalement à simplifier la numérotation des terminaux afin d’améliorer l’orientation des passagers. Actuellement, les terminaux sont désignés par des combinaisons de lettres et de chiffres, ce qui peut prêter à confusion.

Dès mars 2027, cette signalétique sera revue pour être plus claire et cohérente. Les terminaux seront simplement numérotés de 1 à 7, rendant ainsi les déplacements au sein de l’aéroport plus intuitifs pour tous les voyageurs, y compris ceux en correspondance.

Vols vers l’Algérie : comment cette réorganisation vous affectera-t-elle ?

Les vols entre la France et l’Algérie, qui représentent un volume de trafic considérable à Paris Charles-de-Gaulle, seront directement impactés par cette réorganisation.

Le changement de signalétique devrait bénéficier aux passagers de ces vols, en simplifiant leur orientation au sein de l’aéroport. En effet, chaque terminal disposera désormais d’un numéro unique, rendant le parcours plus lisible.

Le Terminal 1 conservera son nom, tandis que les autres terminaux seront renommés de manière logique. Cette nouvelle organisation facilitera non seulement les déplacements des voyageurs, mais aussi la gestion du flux de passagers entre la France et l’Algérie.

Un projet colossal : découvrez l’ampleur des modifications à venir !

Ce projet d’envergure nécessitera le remplacement de 3 000 panneaux dans les terminaux et 600 autres dans les parkings.

De plus, 250 objets de signalisation routière seront modifiés pour s’adapter à la nouvelle organisation.

Voilà l’avancer du CDG ( Charles de gaulle express) l’aménagement et l’équipements se poursuit les rails sont posé la caténaire aussi la signalisation sera installée à l’été 2026 car les essais auront lieu fin 2026 pour une mise en service 2027 pic.twitter.com/coNGJMzujJ — leFerrovipathe 8.0 (@XavierAlex74535) January 19, 2025



En parallèle, mars 2027 marquera l’ouverture de la ligne CDG Express. Ce projet ferroviaire reliera l’aéroport à la Gare de l’Est en seulement 20 minutes, avec des départs toutes les 15 minutes. Une avancée majeure pour faciliter les déplacements des voyageurs.