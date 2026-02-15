Nouveau visage à l’aéroport Paris-Orly pour les vols en direction de l’Algérie

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) a dévoilé son programme « Paris-Orly 2035 », visant à réorganiser les accès routiers autour des terminaux de l’aéroport.

Ce plan prévoit notamment la fermeture progressive des dépose-minute aux automobilistes non professionnels, suscitant des inquiétudes chez certains usagers et élus locaux.

« Paris-Orly 2035 » : une révolution pour l’aéroport Paris-Orly !

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) a dévoilé son ambitieux programme « Paris-Orly 2035 », qui prévoit une refonte majeure des accès routiers aux terminaux de l’aéroport Paris-Orly.

Cette initiative vise à limiter la circulation automobile près des halls d’embarquement, modifiant ainsi les habitudes des voyageurs, notamment ceux empruntant les liaisons entre la France et l’Algérie.

Les zones de dépose-minute actuellement ouvertes aux voitures particulières devant les terminaux Orly 1, 2, 3 et 4 seront progressivement fermées aux automobilistes non professionnels. Ces espaces seront désormais réservés aux taxis, VTC, navettes officielles et personnes à mobilité réduite.

Comment accéder aux terminaux sans les dépose-minute ?

Avec la suppression des dépose-minute, les accompagnants et passagers devront se diriger vers des parkings situés en entrée de plateforme.

De là, une navette interne ou un transport collectif permettra de rejoindre le terminal en environ 15 minutes. Cette nouvelle organisation nécessite une planification plus rigoureuse de l’heure d’arrivée à l’aéroport.

Par ailleurs, ADP mise sur le développement des transports en commun. Depuis juin 2024, la ligne 14 du métro parisien dessert directement l’aéroport Paris-Orly.

Un projet de parking d’environ 800 places est également envisagé au sud de la plateforme, sur le secteur d’Athis-Mons, avec une liaison par bus à énergie propre vers les terminaux.

Inquiétudes et garanties autour de l’accès à l’aéroport

Des associations d’usagers et des élus locaux ont exprimé leurs préoccupations quant à l’accès à l’aéroport pour les familles, les personnes âgées et les résidents des communes voisines.

Ils craignent que ces changements n’entravent la facilité d’accès aux terminaux. En réponse, ADP a assuré que « l’accès au contact des terminaux restera garanti pour les publics prioritaires ».

Les premiers travaux routiers débuteront fin 2026, avec une mise en service progressive des nouvelles installations entre 2029 et 2030.