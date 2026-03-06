Nouveau visage pour les consulats généraux d’Algérie en France, quatre changements majeurs annoncés

D’importants changements ont été opérés à la tête de plusieurs consulats généraux d’Algérie en France, selon les décrets présidentiels récemment publiés.

Ces modifications concernent notamment les consulats de Paris, Marseille et Strasbourg, ainsi que des nominations d’ambassadeurs à Kiev et Dublin.

Chamboulement à la tête des consulats généraux d’Algérie en France

Un remaniement majeur a été opéré au sein des consulats généraux d’Algérie en France, touchant notamment les villes de Paris, Marseille, Strasbourg et Lyon.

Ces modifications ont été officialisées par des décrets présidentiels, publiés dans le Journal officiel n° 16 du 26 février 2026.

De nouveaux consuls généraux ont pris leurs fonctions à Paris, Marseille et Strasbourg, tandis que le poste de consul général à Lyon est actuellement vacant suite à la fin du mandat du précédent titulaire. Les détails concernant ces nominations seront divulgués ultérieurement.

Les nouveaux visages des consulats généraux d’Algérie en France

Chabane Berdja, précédemment consul à Nantes, a été nommé à la tête du consulat général de Paris.

À Marseille, c’est Tewfik Ahmed Othmane Tabeti, ancien consul à Bordeaux, qui prend les rênes. Quant à Strasbourg, Aouatef Hanane Bouzid, ex-consul à Grenoble, y est désormais en charge.

Le remplacement du consul général à Lyon, dont le mandat s’est terminé, n’a pas encore été annoncé.

Ces changements marquent une nouvelle ère pour les consulats généraux d’Algérie en France, avec l’arrivée de ces nouveaux responsables.

Des changements notables aussi à l’étranger !

À l’international, le consulat général d’Algérie à Djeddah a également connu un changement majeur. Mohamed Alem a cédé sa place à Mohamed El Habib Zehana, ancien ministre des Transports.

Par ailleurs, Ahmed Ouail et Asma Souid ont été nommés respectivement ambassadeurs d’Algérie à Kiev, en Ukraine, et à Dublin, en Irlande. Ces nominations renforcent la présence diplomatique algérienne à l’étranger.