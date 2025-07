Nouveauté SNTF : Découvrez les horaires et tarifs du train Algérie-Tunisie, un voyage transfrontalier à portée de main

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a récemment dévoilé une nouveauté qui va ravir les voyageurs en quête de nouvelles aventures. Il s’agit d’une liaison ferroviaire entre l’Algérie et la Tunisie, deux pays voisins riches en histoire et en culture. Cet article vous présentera les horaires et tarifs de ce nouveau service, pour vous permettre de planifier votre prochain voyage transfrontalier en toute sérénité.

Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de voyager, confortable et pratique, tout en profitant des paysages époustouflants que ces deux pays ont à offrir.

La SNTF dévoile les nouveaux horaires et tarifs de la ligne ferroviaire Algérie-Tunisie

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), pilier du réseau ferroviaire algérien, a récemment communiqué sur les modifications d’horaires et de tarifs pour la ligne internationale reliant l’Algérie à la Tunisie. Cette annonce est une excellente nouvelle pour les usagers réguliers de cette voie ferrée majeure du Maghreb, surtout en période estivale.

D’après le communiqué de la SNTF daté du 10 juillet 2025, le train international assurera trois rotations hebdomadaires dans chaque sens. Les départs depuis Annaba sont fixés les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, avec une arrivée à Tunis à 18h27. En sens inverse, les trains quitteront Tunis les lundis, mercredis et vendredis à 8h25 pour arriver à Annaba à 18h20.

Des tarifs attractifs et des avantages pour les familles chez SNTF

La SNTF offre des tarifs compétitifs sur cette ligne transfrontalière. Un billet de seconde classe est proposé à 1640 DZD (environ 11,50€), tandis que la première classe est à 1900 DZD (environ 13,30€). Les voyageurs réguliers peuvent bénéficier de billets aller-retour à 3040 DZD en seconde classe et 3485 DZD en première classe.

De plus, la SNTF a pensé aux familles : le transport est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et une réduction de 50% est appliquée pour les 4-12 ans. Les billets sont disponibles dans plusieurs gares algériennes, notamment Annaba, Souk Ahras, Alger, Oran, Constantine, Sétif et El Eulma.

La ligne ferroviaire Algérie-Tunisie : un succès retentissant après 30 ans de suspension

La reprise du service ferroviaire entre Annaba et Tunis en août 2024, après une interruption de près de trois décennies, a marqué un tournant majeur dans les relations algéro-tunisiennes. Le succès fulgurant de cette réouverture, notamment auprès des commerçants et touristes, a incité les autorités à augmenter la fréquence des trajets.

Aujourd’hui, le train effectue trois rotations hebdomadaires dans chaque sens, renforçant ainsi l’interconnexion entre les deux pays voisins. Cette ligne stratégique facilite non seulement les échanges commerciaux, mais favorise également les déplacements transfrontaliers, contribuant ainsi à resserrer les liens entre l’Algérie et la Tunisie.