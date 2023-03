Nouveaux montants du RSA : +5,6 % par rapport au 1er avril 2022

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est un complément de revenu pour les travailleurs français en situation précaire et un minimum social pour les individus qui ne travaillent pas. Il a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi des personnes recevant un minimum social. En juin 2023, environ 1,88 million de foyers français bénéficient du RSA.

Le RSA est géré en France par les conseils départementaux et il est versé par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et la mutualité sociale agricole. Son versement dépend de l’âge, des conditions de résidence et de ressources des bénéficiaires.

Nouveaux montants du RSA au 1er avril 2023

Au 1er avril 2023, le RSA connaîtra une légère augmentation. Cette hausse fait suite à la revalorisation exceptionnelle de 4 % en juillet 2022 grâce à la loi sur le pouvoir d’achat. Le montant du RSA augmentera de +5,6 % par rapport au 1er avril 2022, soit une augmentation effective de +1,63 % entre mars et avril 2023.

Les montants forfaitaires selon la composition du foyer

Voici les montants attendus du RSA au 1er avril 2023 :

Personne célibataire sans enfant : 607,75 €

607,75 € Couple sans enfant : 911,62 €

Historique des augmentations du RSA

La revalorisation du RSA est une mesure régulièrement appliquée afin de suivre l’évolution du coût de la vie. Voici un historique des précédentes augmentations :

En 2019, les montants forfaitaires du RSA avaient augmenté de 1,6 %

En 2020, la hausse avait été de 0,9 %

En 2021, la hausse avait été de 0,1 %

Au 1er avril 2022, les montants avaient augmenté de 1,8 %

En juillet 2022, une augmentation exceptionnelle de 4 % avait été mise en place

Comment bénéficier du RSA ?

Pour bénéficier du RSA, il faut remplir certaines conditions relatives à l’âge, à la résidence et aux ressources. Vous pouvez vérifier votre éligibilité auprès de la CAF ou de la mutualité sociale agricole. Les démarches pour demander le RSA peuvent être effectuées en ligne ou directement auprès de ces organismes.

Conditions d’âge et de résidence

Être âgé de 25 ans ou plus, ou avoir moins de 25 ans mais assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître.

Résider en France de manière stable et effective.

Conditions de ressources

Disposer de ressources inférieures à un montant forfaitaire, qui varie en fonction de la composition du foyer et des revenus d’activité.

Satisfaire à certaines obligations liées à la recherche d'emploi ou à la création d'une activité, sauf exceptions.

Si vous pensez être éligible au RSA, n’hésitez pas à vous renseigner et à entamer les démarches nécessaires afin de bénéficier de cette aide sociale importante.

