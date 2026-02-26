Nouvelair déclenche une vente flash, l’Algérie et huit villes européennes à portée de main avec 30% de réduction

Nouvelair, la compagnie aérienne tunisienne, lance une opération promotionnelle « Vente Flash » offrant 30% de réduction sur le tarif hors taxes des billets vers plusieurs destinations internationales.

Valable pour les réservations effectuées entre le 25 février et le 2 mars 2026, cette offre concerne aussi bien les billets aller simple que les billets aller-retour au départ et à destination de la Tunisie.

« Vente flash » de nouvelair : une aubaine pour les voyageurs !

Nouvelair, la compagnie aérienne tunisienne, lance une opération promotionnelle exceptionnelle intitulée « Vente Flash ». Cette offre alléchante propose une réduction de 30% sur le tarif hors taxes des billets d’avion vers plusieurs destinations internationales, y compris l’Algérie.

Les voyageurs peuvent profiter de cette offre pour des réservations effectuées entre le 25 février et le 2 mars 2026, pour des voyages prévus jusqu’au 30 juin 2026.

La promotion s’applique aux billets aller simple et aller-retour, au départ et à destination de la Tunisie. C’est donc une occasion en or pour ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations ou rendre visite à leurs proches à moindre coût. Ne manquez pas cette opportunité unique offerte par Nouvelair!

Comment bénéficier de cette offre exceptionnelle ?

Pour profiter de cette réduction de 30%, il faut noter que celle-ci s’applique uniquement sur le prix hors taxes. Les taxes aéroportuaires et autres frais supplémentaires restent à la charge du voyageur, conformément à la réglementation en vigueur et selon la destination choisie.

De plus, les vols doivent être programmés entre le 25 février et le 30 juin 2026. Attention, toute réservation effectuée après le 2 mars ne permet pas de bénéficier de la remise.

Pour acheter vos billets, plusieurs options s’offrent à vous : directement sur le site officiel de Nouvelair, via son application mobile ou encore auprès du service client par téléphone.

Quelles sont les destinations couvertes par la « Vente Flash » ?

Cette offre exceptionnelle de Nouvelair englobe plusieurs villes européennes et deux destinations en Algérie, à savoir Alger et Oran. Que vous souhaitiez découvrir les charmes de l’Europe ou visiter l’Algérie, cette promotion est une aubaine pour voyager à moindre coût.

Les billets peuvent être achetés à l’agence Nouvelair au Centre Urbain Nord, dans les aéroports de Tunis-Carthage, Monastir et Djerba, ou auprès des agences de voyage partenaires.

Rappelons que Nouvelair dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents, dont plusieurs capitales et grandes villes européennes ainsi que l’Afrique du Nord.