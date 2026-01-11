Nouvelair dévoile une offre alléchante pour les vols vers l’Algérie, une aubaine pour les voyageurs

Préparez-vous à voyager avec Nouvelair ! La compagnie aérienne lance « Janvier magique », une promotion exceptionnelle offrant 30% de réduction sur l’ensemble de son réseau.

30 % Sur tout le réseau La promotion « Janvier magique » permet de réduire le prix des billets Nouvelair sur l’ensemble des destinations desservies, pour des voyages programmés jusqu’au 31 octobre 2026.

Valable pour des voyages effectués entre le 8 janvier et le 31 octobre 2026, cette offre couvre une large gamme de destinations. Une occasion idéale pour planifier vos vacances ou voyages d’affaires pour l’année à venir.

« Janvier magique » : l’offre irrésistible de Nouvelair

La compagnie aérienne tunisienne Nouvelair démarre 2026 en beauté avec « Janvier magique », une offre promotionnelle exceptionnelle.

✨Vivez un janvier magique avec nouvelair ! 🪄 Commencez l’année 2026 sous le signe de la magie et profitez de 30 % de réduction sur l’ensemble de notre réseau au départ et à destination de la Tunisie avec notre promo incontournable « Janvier magique » Détails de l’offre :… pic.twitter.com/3rqYWtKvlU — Nouvelair (@NouvelairTN) January 7, 2026



Cette offre, qui propose une réduction de 30% sur l’ensemble du réseau de la compagnie, est une aubaine pour les voyageurs désireux d’explorer de nouvelles destinations à des tarifs avantageux.

Que vous envisagiez un voyage en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, cette offre est faite pour vous. Valable pour des voyages effectués entre le 8 janvier et le 31 octobre 2026, « Janvier magique » est l’occasion rêvée de découvrir de nouvelles destinations à moindre coût.

Cependant, pour bénéficier de cette réduction, il est impératif de réserver vos billets entre le 8 et le 20 janvier 2026. Alors n’hésitez plus, faites vos réservations dès maintenant !

Comment profiter de cette aubaine ?

Pour bénéficier de « Janvier magique », il suffit de réserver vos billets entre le 8 et le 20 janvier 2026. Les réservations peuvent être effectuées via le site web de Nouvelair, son application mobile, ou en contactant le service client de la compagnie.

Vous pouvez également vous rendre dans les agences Nouvelair à Tunis, Monastir ou Djerba, ainsi que dans les agences de voyage partenaires.

Une fois votre réservation effectuée, vous pourrez profiter de tarifs réduits sur une multitude de destinations. Alors n’attendez plus, faites vos valises et préparez-vous à découvrir le monde avec Nouvelair !

Une occasion en or pour planifier vos prochains voyages

Cette promotion exceptionnelle couvre une large gamme de destinations, y compris l’Algérie, la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et la Turquie.

C’est une occasion idéale pour ceux qui souhaitent planifier leurs vacances ou voyages d’affaires pour l’année à venir.

Les voyageurs ont la possibilité de modifier ou d’annuler leur billet, selon les conditions spécifiques de chaque tarif. Il est donc conseillé aux voyageurs de consulter attentivement les informations tarifaires avant de finaliser la réservation.