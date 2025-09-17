Nouvelair dévoile une offre choc : -30% sur les vols internationaux, une aubaine pour les voyageurs

Préparez-vous à prendre votre envol avec Nouvelair ! La compagnie aérienne tunisienne frappe fort en dévoilant une offre exceptionnelle : une réduction de 30% sur tous ses vols internationaux. Une véritable aubaine pour les voyageurs en quête d’évasion et de découvertes.

Que vous soyez un globe-trotter aguerri ou un aventurier occasionnel, cette offre est une opportunité en or pour explorer le monde sans se ruiner. Alors, prêt à embarquer pour une nouvelle aventure ? Restez connectés pour en savoir plus sur cette offre choc qui promet de faire des heureux parmi les passionnés de voyages.

La promotion « Back To School » de Nouvelair offre 30% de réduction sur une sélection de vols

Nouvelair, la compagnie aérienne tunisienne, relance sa promotion « Back To School », proposant une remise importante sur un éventail varié de ses vols. Cette campagne commerciale s’étend à plusieurs destinations internationales desservies par Nouvelair, y compris l’Algérie.

La compagnie offre une réduction de 30% sur le tarif hors taxes des billets d’avion, applicable sur son réseau régulier en partance et à destination de la Tunisie. La vente de ces billets à tarif réduit est prévue du 16 au 25 septembre 2025, et les voyages peuvent être effectués entre le 16 septembre 2025 et le 31 mars 2026, sous réserve des restrictions durant les vacances scolaires.

📢ALERTE PROMO “ BACK TO SCHOOL ”

Profitez de 30% de réduction sur le prix HT des billets en aller-retour.

La promotion “ BACK TO SCHOOL ” est valable sur tout notre réseau régulier au départ et à destination de la Tunisie

Achetez dès maintenant ici :https://t.co/vDWxmWY6ot pic.twitter.com/HXCAzQ4B9n — Nouvelair (@NouvelairTN) September 16, 2024

Les destinations internationales concernées par l’offre de Nouvelair

L’offre promotionnelle de Nouvelair englobe une multitude de destinations à travers le monde. L’Algérie est particulièrement mise en avant avec deux aéroports desservis : Alger et Oran. D’autres destinations européennes sont également incluses, notamment en France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique et Italie.

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, des vols vers le Maroc, la Turquie et l’Arabie Saoudite sont aussi concernés. Cette offre spéciale s’applique sur l’ensemble du réseau régulier de Nouvelair, pour des vols au départ et à destination de la Tunisie.

Les voyageurs peuvent ainsi bénéficier d’une réduction significative sur leurs billets d’avion, tout en découvrant les différentes destinations proposées par la compagnie.

Comment réserver un vol à prix réduit avec Nouvelair ?

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, les clients peuvent réserver leurs billets directement sur le site web de Nouvelair ou via son application mobile. Pour toute information supplémentaire concernant la promotion, le service client de Nouvelair est joignable par téléphone et WhatsApp.

Les voyageurs ont également la possibilité de se rendre à l’agence Nouvelair du Centre urbain nord ou aux points de vente situés dans les aéroports tunisiens de Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

Enfin, les agences de voyage partenaires de Nouvelair participent aussi à cette opération commerciale, offrant ainsi une multitude de points de contact pour obtenir des informations et effectuer des réservations.