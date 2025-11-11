Nouvelair et Tunisair face au défi des retards en France, où se positionnent-elles vraiment ?

L’Echo Touristique a récemment publié une étude basée sur les données de Flightright, mettant en lumière la ponctualité des compagnies aériennes en France.

Les vacances de la Toussaint 2025 ont été marquées par d’importants retards, notamment pour Nouvelair et Tunisair. Ces retards ont un impact direct sur les voyageurs, soulignant l’importance de la ponctualité dans le transport aérien.

Nouvelair et Tunisair : les champions des retards en France !

Une étude récente de L’Écho Touristique, basée sur les données de Flightright, a mis en lumière la ponctualité des compagnies aériennes en France.

Les vacances de la Toussaint 2025 ont été marquées par d’importants retards, notamment pour Nouvelair et Tunisair. Ces deux transporteurs tunisiens ont enregistré des taux de retard significatifs sur leurs vols au départ de France.

Nouvelair a affiché un taux de retard de 50,6% pour les vols retardés de 15 minutes à moins de 3 heures.

50,6 % Taux de retards de Nouvelair Plus de la moitié des vols de Nouvelair étaient retardés de 15 minutes à 3 heures durant la Toussaint 2025.

De son côté, Tunisair a connu le plus grand nombre de retards supérieurs à 3 heures, avec 3,07% de ses vols affectés. Ces retards concernent principalement les liaisons France-Tunisie.

3,07 % Retards > 3h de Tunisair Tunisair a connu 3,07 % de vols retardés de plus de 3 heures sur les liaisons France-Tunisie.

Impact des retards sur les voyageurs tunisiens

Ces retards ont un impact direct sur les plans de voyage des passagers tunisiens et des membres de la diaspora.

Les correspondances manquées, les réservations d’hôtels annulées et les vacances mal planifiées sont autant de conséquences de ces retards.

J’avais réservé un hôtel pour le soir même ; mon vol ayant été retardé de quatre heures, j’ai dû appeler et tout changer à la dernière minute, ce qui a doublé le coût de mon séjour. Imène, 29 ans, étudiante tunisienne en France

Un autre défi pour les passagers tunisiens concerne l’éligibilité aux indemnités prévues par le règlement européen CE 261/2004.

En effet, les vols opérés par des compagnies non-européennes ne sont pas toujours éligibles à ces indemnisations.

🇹🇳 ✈️ | Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Tunisair a présenté ses excuses à ses clients pour les retards répétés survenus ces derniers jours, qualifiés d’« indépendants de sa volonté ». ▪️ Récemment, un vol de Tunisair a enregistré un retard de 24 heures, suscitant… pic.twitter.com/faqvUxgtLi — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) October 16, 2024

Comment les autorités et compagnies aériennes tunisiennes peuvent-elles relever ce défi ?

Face à ces retards, les autorités et compagnies aériennes tunisiennes sont confrontées à un enjeu majeur.

Il est crucial d’améliorer la ponctualité pour renforcer la confiance des voyageurs et préserver l’image de la Tunisie comme destination touristique et aérienne fiable.

L’étude recommande aux voyageurs de prévoir des marges supplémentaires pour leurs correspondances et rendez-vous.

Quand on part pour voir la famille en Tunisie, la fiabilité des horaires est aussi importante que le billet lui-même. Ces retards répétés entament la confiance. Rachid, 52 ans, membre de la diaspora tunisienne

Ils doivent également se renseigner sur leurs droits en cas de retard, notamment lorsqu’ils voyagent avec des compagnies européennes éligibles à une compensation financière.