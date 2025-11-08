Nouvelair fait chuter les tarifs des vols vers l’Algérie, une aubaine pour les voyageurs en quête de soleil

Nouvelair, leader de l’aviation privée en Tunisie, lance une offre promotionnelle dans le cadre de sa campagne Happy Days.

30 % de réduction Une remise exceptionnelle proposée par Nouvelair dans le cadre de la campagne Happy Days.

Bénéficiez d’une réduction de 30% sur vos vols vers l’Algérie, pour des voyages entre le 4 novembre 2025 et le 31 mars 2026. Profitez de cette opportunité pour découvrir Alger et Oran à des tarifs avantageux.

Nouvelair, une aubaine pour les voyageurs vers l’Algérie !

La première compagnie aérienne privée en Tunisie, Nouvelair, offre une opportunité exceptionnelle aux voyageurs se dirigeant vers l’Algérie.

Dans le cadre de sa campagne Happy Days, la compagnie propose une réduction de 30% sur ses vols vers cette destination.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’élargir les horizons des voyageurs entre la Tunisie et plusieurs destinations internationales.

Cette offre alléchante est une véritable aubaine pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’Algérie. Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, cette promotion est une occasion à ne pas manquer pour planifier son prochain voyage avec Nouvelair.

Modalités de l’offre exceptionnelle

Cette offre spéciale concerne les billets achetés entre le 4 et le 11 novembre 2025, offrant une réduction de 30% sur le prix hors taxes.

Les vols concernés par cette promotion sont ceux reliant la Tunisie à l’Algérie, plus précisément les villes d’Alger et d’Oran.

Je voyage souvent entre Tunis et Alger pour le travail. Avec cette réduction, j’ai pu réserver mes vols à un tarif vraiment avantageux. Cela me permet de rentabiliser mes déplacements sans sacrifier le confort de Nouvelair. Djamel, 34 ans, entrepreneur

La période de voyage s’étend du 4 novembre 2025 au 31 mars 2026, à l’exception des vacances scolaires.

Il est donc important de planifier son voyage en tenant compte de ces dates pour bénéficier de cette offre avantageuse.

Une offre avantageuse pour tous les voyageurs

Cette promotion de Nouvelair est une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui envisagent un voyage en Algérie, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Je rêvais de visiter Oran depuis longtemps. Quand j’ai vu la promotion de Nouvelair, j’ai sauté sur l’occasion. En quelques clics, j’ai réservé un vol à un prix imbattable. C’est une vraie invitation au voyage ! Sabrina, 28 ans, graphiste

En effet, la réduction de 30% sur le prix des billets hors taxes permet d’alléger considérablement le coût du voyage. De plus, cette offre concerne deux destinations majeures en Algérie : Alger et Oran.

En outre, Nouvelair continue de proposer des solutions de transport vers diverses destinations internationales. Cette initiative s’inscrit donc dans une volonté constante de la compagnie de faciliter les déplacements de ses passagers tout en leur offrant des tarifs compétitifs.