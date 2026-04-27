Nouvelle ère pour le commerce extérieur, les règles du jeu changent pour les organismes d’import-export

Découvrez comment deux arrêtés du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations ont redéfini l’organisation interne de deux organismes algériens d’importation et d’exportation, créés en 2025.

Ces entités, structurées en six directions, ont pour mission de faciliter les opérations commerciales et de renforcer les capacités des acteurs économiques algériens.

Nouvelle organisation pour les organismes algériens d’import-export : quels changements ?

Deux arrêtés récents du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations ont redéfini l’organisation interne de deux entités algériennes dédiées à l’importation et à l’exportation. Ces textes réglementaires, publiés dans le Journal officiel n° 29, structurent ces organismes en six directions distinctes, chacune ayant des responsabilités spécifiques dans le suivi des opérations d’importation et d’exportation.

Ces organismes ont vu le jour en septembre 2025, suite à la dissolution de l’Agence algérienne de promotion des exportations (Algex) un an plus tôt. Cette décision a été prise par le président Abdelmadjid Tebboune, marquant une nouvelle étape dans la gestion du commerce extérieur algérien.

Zoom sur l’organisme algérien de l’importation : comment fonctionne-t-il ?

L’organisme algérien de l’importation se compose de six directions. Chacune a des rôles précis, allant du suivi des opérations d’importation à la gestion des problèmes rencontrés par les importateurs. Elles sont également responsables de l’examen des demandes d’importation et du suivi des litiges liés à l’activité d’importation.

La direction de suivi de l’importation dans le cadre des services est subdivisée en deux sous-directions : une pour le suivi de l’importation dans le cadre des services numériques et une autre pour les services non-numériques. Ces subdivisions permettent une meilleure gestion et un suivi plus précis des différentes activités d’importation.

L’organisme algérien des exportations : un soutien précieux pour les exportateurs !

Comme son homologue de l’importation, l’organisme algérien des exportations est structuré en six directions. Ces entités ont pour mission principale d’appuyer les exportations et de faciliter leur gestion à travers un guichet unique.

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Elles sont également chargées de prospecter les marchés internationaux, de gérer les manifestations économiques et la communication, et de renforcer les capacités des exportateurs. Cette organisation vise à optimiser le potentiel exportateur de l’Algérie et à accompagner efficacement les acteurs économiques dans leurs démarches d’exportation.